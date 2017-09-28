Камеры видеонаблюдения установлены на въездах кладбищ «Стригино» и «Новое Стригинское» в Нижнем Новгороде

Согласно информации, на минувшей неделе был зарегистрирован факт воровства оград на захоронениях. Преступников удалось задержать, сейчас в отношении них составлено дело и по нему ведется следствие.

Как отметил директор МКУ «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» Николай Ингликов, подробные случаи фиксировались всегда, но в последнее кражи надмогильных сооружений на всех муниципальных кладбищах участились.

По его словам, в планах компании обеспечить средствами технического видеонаблюдения все муниципальные кладбища Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода ведет переговоры об открытии новых кладбищ в Богородском и Кстовском районах.