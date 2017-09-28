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17:14 (мск), источник: НТА-Приволжье

Камеры видеонаблюдения установлены на въездах кладбищ «Стригино» и «Новое Стригинское» в Нижнем Новгороде

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации Нижнего Новгорода, такое решение было принято в связи с увеличением количества совершаемых краж надмогильных сооружений на нижегородских кладбищах.

Согласно информации, на минувшей неделе был зарегистрирован факт воровства оград на захоронениях. Преступников удалось задержать, сейчас в отношении них составлено дело и по нему ведется следствие.

Как отметил директор МКУ «Управление муниципальных кладбищ Нижнего Новгорода» Николай Ингликов, подробные случаи фиксировались всегда, но в последнее кражи надмогильных сооружений на всех муниципальных кладбищах участились.

По его словам, в планах компании обеспечить средствами технического видеонаблюдения все муниципальные кладбища Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что администрация Нижнего Новгорода ведет переговоры об открытии новых кладбищ в Богородском и Кстовском районах.

Также сейчас в разработке система введения GPS-координаты каждого захоронения и занесение их в электронную базу для выявления в дальнейшем заброшенных могил и, конечно же, приведение в порядок могил известных людей.

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