В Новосибирске отказались установить памятник Сталину в предложенных местах

«У меня есть предложение создать рабочую группу по определению места для бюста Сталину», — сказал председатель худсовета Новосибирска Александр Ложкин, добавив, что готов возглавить эту группу.

Он отметил, что на площадках, предложенных инициаторами проекта, памятник установлен быть не может, и худсовет рекомендовал мэру, в частности, отказать в согласовании размещения памятника в центре города.

За создание рабочей группы высказалось большинство членов художественного совета.

Инициативная группа по установке в Новосибирске памятника Сталину в начале сентября направила в мэрию повторное предложение о размещении монумента. Памятник предлагалось поставить памятник в центре города на Красном проспекте вблизи стелы Героям Великой Отечественной войны (на площади Свердлова) или на территории Новосибирского технического колледжа Покрышкина (ул. Станционная, 30), где 5 мая был открыт мемориально-исторический парк «Патриот» с бюстами Жукова, Рокоссовского и Талалихина.

Между тем, на заседании совета директор колледжа Галина Талюкина заявила, что Сталин — политический деятель, а техникум должен быть вне политики. При этом парк «Патриот», по ее словам, является прямым продолжением музея Покрышкина.

Против размещения памятника на Красном проспекте возразили некоторые департаменты мэрии.

Бюст «вождя народов» уже изготовил новосибирский скульптор Павел Марков, продолжается сбор средств на гранитный постамент.

В сентябре 2016 года художественный совет Новосибирска отказался поддержать проект инициативной группы новосибирцев, предложивших установить памятник Сталину в сквере Героев Революции в центре города, поскольку сквер является объектом культурного наследия регионального значения.

В свою очередь мэр Новосибирска, глава обкома КПРФ Анатолий Локоть после этого заявил, что инициаторы проекта могли бы разместить бюст на частном участке. По его мнению, установка памятника. Сталину воспринимается неоднозначно, именно поэтому ранее художественный совет Новосибирска отклонил инициативу.

Инициативная группа по установке памятника Сталину обратились в прокуратуру и к властям с требованием снести памятник Николаю II, открытый в Новосибирске 16 июля в непосредственной близости от ограды Александро-Невского собора в ознаменование 99-й годовщины расстрела царской семьи.