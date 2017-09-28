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13:51 (мск), источник: Вести - Красноярск

Ремонт дорог в Красноярске близится к завершению

Стоять в пробках осталось недолго. В Красноярске до 25 октября подрядчики обязаны завершить все участки дорожных работ. Время поджимает, но в управлении дорог и благоустройства успокаивают: некачественный ремонт бизнесменов заставят переделать.

Источник: Вести - Красноярск

Стоять в пробках осталось недолго. В Красноярске до 25 октября подрядчики обязаны завершить все участки дорожных работ. Время поджимает, но в управлении дорог и благоустройства успокаивают: некачественный ремонт бизнесменов заставят переделать.

«В рамках гарантийных обязательств он обязан будет устранить эти замечания, в случае несогласия работы с дефектами оплачиваться не будут. По качеству самого покрытия были замечания по Свердловской и Тимошенкова, пока эти улицы не приняты», — сообщил заместитель руководителя управления дорог и благоустройства Александр Горленко.

Когда в центре города доделают не только дороги, но и тротуары, расскажем в вечернем выпуске «Вестей» в 20:45.


Анастасия ЦЫГАНКОВА

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