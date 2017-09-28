Ремонт дорог в Красноярске близится к завершению

Стоять в пробках осталось недолго. В Красноярске до 25 октября подрядчики обязаны завершить все участки дорожных работ. Время поджимает, но в управлении дорог и благоустройства успокаивают: некачественный ремонт бизнесменов заставят переделать.



«В рамках гарантийных обязательств он обязан будет устранить эти замечания, в случае несогласия работы с дефектами оплачиваться не будут. По качеству самого покрытия были замечания по Свердловской и Тимошенкова, пока эти улицы не приняты», — сообщил заместитель руководителя управления дорог и благоустройства Александр Горленко.



Когда в центре города доделают не только дороги, но и тротуары, расскажем в вечернем выпуске «Вестей» в 20:45.





Анастасия ЦЫГАНКОВА



