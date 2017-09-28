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14:04 (мск), источник: АиФ Омск

В лесах Омской области массово высаживают молодые деревья

В районах региона прошла акция «Живи, лес!».

На 2 га высажены саженцы деревьев хвойных и лиственных пород. Помимо этого сотрудники лесничеств очистили от захламленности 133 га лесного фонда, сообщает пресс-служба Главного управления лесного хозяйства Омской области.

Специалисты высадили саженцы сосны, ели, березы, яблони в региональных лесах. Помимо этого в парках и учебных заведениях Прииртышья высажено более 2000 деревьев. Также активно проходят мероприятия по очистке лесов от захламленности. Кроме работников лесного хозяйства в акции принимают участие служащие органов местного самоуправления, общественники и местное население.

Отметим, что всего в рамках региональной акции планируется дополнительно очистить от мусора и захламленности еще более 80 га леса и высадить более 4000 саженцев.

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