В лесах Омской области массово высаживают молодые деревья

На 2 га высажены саженцы деревьев хвойных и лиственных пород. Помимо этого сотрудники лесничеств очистили от захламленности 133 га лесного фонда, сообщает пресс-служба Главного управления лесного хозяйства Омской области.

Специалисты высадили саженцы сосны, ели, березы, яблони в региональных лесах. Помимо этого в парках и учебных заведениях Прииртышья высажено более 2000 деревьев. Также активно проходят мероприятия по очистке лесов от захламленности. Кроме работников лесного хозяйства в акции принимают участие служащие органов местного самоуправления, общественники и местное население.