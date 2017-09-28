В лесах Омской области массово высаживают молодые деревья
В районах региона прошла акция «Живи, лес!».
В районах региона прошла акция «Живи, лес!».
На 2 га высажены саженцы деревьев хвойных и лиственных пород. Помимо этого сотрудники лесничеств очистили от захламленности 133 га лесного фонда, сообщает
Специалисты высадили саженцы сосны, ели, березы, яблони в региональных лесах. Помимо этого в парках и учебных заведениях Прииртышья высажено более 2000 деревьев. Также активно проходят мероприятия по очистке лесов от захламленности. Кроме работников лесного хозяйства в акции принимают участие служащие органов местного самоуправления, общественники и местное население.
Отметим, что всего в рамках региональной акции планируется дополнительно очистить от мусора и захламленности еще более 80 га леса и высадить более 4000 саженцев.