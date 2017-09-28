В Москве открылись Дни Краснодарского края
Веселье жителям и гостям Москвы обеспечено — на выставке выступят творческие коллективы, желающим предложат поучаствовать в народных забавах.
Веселье жителям и гостям Москвы обеспечено — на выставке выступят творческие коллективы, желающим предложат поучаствовать в народных забавах.
Но главное — натуральные продукты от 60 фермеров Кубани. Представители нашего края расположились в сельских домиках, откуда тянется манящий аромат. Выбор большой: молоко, творог, сыры, мясные деликатесы, овощи, фрукты, мед и чай. А еще традиционные кубанские блюда.