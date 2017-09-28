«Неправильная зебра» создает трудности пешеходам в Сормовском районе

Пешеходный переход упирается в забор. В Сормовском районе областного центра люди вынуждены идти не по «зебре», а рядом. Все потому что нарисована она мягко говоря странно. Рядом — круговое движение на дороге, администрация района, дом культуры, жилые дома. По словам пешеходов, обходить зебру недалеко, однако для аварии достаточно и секунды. Автолюбители не всегда снижают скорость при пересечении данного участка.