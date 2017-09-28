Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Пожарные три часа вызволяли пенис немца из отверстия блина для штанги
Конфуз, случившийся по вине Януковича на встрече с Путиным
Матвиенко начала заседание Совфеда с заявления об угрозе России
Киев назвал ответственных за пожар на складе боеприпасов
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
Умерла 37-летняя российская актриса Наталья Юнникова
Россиянка сделала из хобби бизнес с прибылью 9 млн
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
СМИ показали, как выглядит полет ракет Х-101 из кабины пилотов
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
18Ребятам о зайчатах
14:33 (мск), источник: РБК

Новосибирские депутаты запретили животным лаять и выть по ночам

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области одобрили в первом чтении две поправки в областной закон, согласно которым за «действия домашних животных, производящих шум», могут быть наказаны их владельцы. Об этом сообщается на сайте закса.

Источник: Mike Burke / CC0

В ходе сессии 28 сентября были приняты поправки в закон от 28 марта 2016 года «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области» и от 14 февраля 2003 года «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Изменения вступят в силу после подписания губернатором.

Как следует из текста поправок, шум, производимый домашними животными, нарушает тишину и покой граждан в ночное (с 22:00 до 7:00 в рабочие дни, с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни) и дневное (с 13:00 до 14:00) время.

Если поправки будут приняты, владельцев домашних животных могут оштрафовать на 3 тыс. руб. за совершение правонарушения впервые, а за повторное — на 5 тыс. руб. Для юридических лиц максимальная сумма штрафа составит 70 тыс. руб.

Читайте также
Депутаты хотят ограничить количество животных в квартире

Депутат областного Законодательного собрания Игорь Нестеренко рассказал РБК, за что владельцы домашних животных понесут ответственность. «Ответственность наступает не за то, что собачка лает, а за то, что владелец не принимает никаких мер, чтобы это прекратить. К примеру, он может запереть ее в ночное время в конуру со звукоизоляцией», — пояснил он.

По словам Нестеренко, поправки к закону решили принять, потому что «граждане все чаще жалуются на действия соседей». Кроме того, отметил он, по всей России принимаются меры по обеспечению тишины в ночное время.

30 января 2013 года Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло закон, предусматривающий штрафы за нарушение тишины в выходные и праздничные дни с 07:00 до 12:00. Документ получил неофициальное название «закон о топоте котов».

Запирать животное на ночь в конуре с точки зрения зоопсихологии негуманно, заявил РБК вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев. «Животные чего-то боятся — начинается лай или вой. Это, прежде всего вопросы воспитание и дрессировки, необходимо приучать животное оставаться одному», — отметил он. Горячев считает, что попытка «простого решения» приводит лишь к усугублению проблемы. «Вряд ли с точки зрения значимости и статистики к этому [шуму домашних животных] есть большой интерес», — добавил он.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Известно звание сотрудника ФСБ, сбившего полицейского в Москве
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
АСВ отозвало из суда иск о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
В России резко увеличилось число долларовых миллионеров
Путин уволил губернатора Ненецкого автономного округа
В ЦБ рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт
В России выросла продолжительность жизни мужчин
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
В Смольном рассказали о тарифах на ЖКУ на 2018 год
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь