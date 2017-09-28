Новосибирские депутаты запретили животным лаять и выть по ночам

Источник: Mike Burke / CC0

В ходе сессии 28 сентября были приняты поправки в закон от 28 марта 2016 года «Об отдельных вопросах обеспечения тишины и покоя граждан на территории Новосибирской области» и от 14 февраля 2003 года «Об административных правонарушениях в Новосибирской области». Изменения вступят в силу после подписания губернатором.

Как следует из текста поправок, шум, производимый домашними животными, нарушает тишину и покой граждан в ночное (с 22:00 до 7:00 в рабочие дни, с 22:00 до 9:00 в выходные и нерабочие праздничные дни) и дневное (с 13:00 до 14:00) время.

Если поправки будут приняты, владельцев домашних животных могут оштрафовать на 3 тыс. руб. за совершение правонарушения впервые, а за повторное — на 5 тыс. руб. Для юридических лиц максимальная сумма штрафа составит 70 тыс. руб.

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Депутат областного Законодательного собрания Игорь Нестеренко рассказал РБК, за что владельцы домашних животных понесут ответственность. «Ответственность наступает не за то, что собачка лает, а за то, что владелец не принимает никаких мер, чтобы это прекратить. К примеру, он может запереть ее в ночное время в конуру со звукоизоляцией», — пояснил он.

По словам Нестеренко, поправки к закону решили принять, потому что «граждане все чаще жалуются на действия соседей». Кроме того, отметил он, по всей России принимаются меры по обеспечению тишины в ночное время.