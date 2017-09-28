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15:26 (мск), источник: Sputnik

«Они роботы в хорошем смысле слова»: узбекистанец об учебе в Японии

Умид Махмудов из Ташкента получил степень доктора политических наук в университете Хосэй в Токио.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Ученый, доктор политических наук Умид Махмудов из Узбекистана, когда-то выбравший для продолжения учебы Японию, рассказал Sputnik о разнице подходов к образованию в двух странах.

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Умид Махмудов родился в Ташкенте в семье ученых. Его дедушка с маминой стороны был театроведом, профессором. Мама — театральный критик, профессор, долгие годы преподает в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана. Папа профессиональный художник, доцент. Преподает в Национальном институте художеств и дизайна имени К. Бехзода.

 — Почему для учебы в магистратуре вы выбрали именно Японию?

— Во-первых, я начал изучать японский язык с 2003 года, академическом лицее при Ташкентском институте востоковедения. Закончив лицей, поступил институт на факультет Международных отношений, где продолжал изучать язык и основы политологии.

Еще со времен учебы в лицее, когда нам преподавала старший волонтер JICA (Японское агентство международного сотрудничества), у меня был цель поехать учиться в Японию. На втором курсе, заняв первое место на экзамене, первый раз попал Японию. Вернувшись в Ташкент, написал дипломную работу на тему «Проблемы безопасности на Дальнем Востоке на примере японско-американского военного союза». Дипломную работу оценили и рекомендовали продолжать учебу на магистратуре в университете Хосэй в Токио за счет гранта правительство Японии.

 — Сколько время вы находитесь в Японии?

— С 2008 по 2009 год стажировался на факультете права Университета Хосэй. Затем с 2011 го по 2014 год учился на магистратуре по направлению международная политология. С 2014 по 2017 годы учился в докторантуре по направлению политология. В общем, 7−8 лет.

 — Вы стали доктором политических наук в 29 лет. А какой средний возраст получающих в Японии степень доктора?

— У всех по-разному. Например, в этом году со мной получили степень доктора по разным направлениям еще 10 человек. Среди них кому-то было 60, кому-то 80 лет. Знаю, что я был самым молодым. Обычно докторами по политологии становится в зрелом возрасте, занимая какую-нибудь чиновничью должность. Но, как видите, у меня получилось пораньше.

— Какую тему вы выбрали для своей докторской диссертации? Чем она заинтересовала японских ученых?

— Тема моей докторской диссертации: «Политика и стратегия Японии в Центральной Азии после холодной войны. Переход из концепции «Евразийский дипломатии» к диалогу «Центральная Азия плюс Япония».

Актуальность темы заключается в том что, Япония как многие наверное не знают, играла важную роль в становлении государственности центральноазиатских республик. В работе были даны оценки внешней политики Японии, его успехи и недостатки. Я попытался раскрыть и проанализировать политику Японии в регионе в контексте выстраивания отношения с Россией. В частности были сделаны предложения по сотрудничеству с Шанхайской организации сотрудничества и другими региональными организациями.

Кроме этого, в диссертации я анализировал внутренние факторы, которые определяли центральноазиатскую направленность внешней политики Японии.

 — Чем похожи и чем отличаются системы образования Японии и Узбекистана?

— Разница, конечно, есть. Если у нас студент изучает то, что утверждает министерство высшего образования, то здесь в основном студенты сами выбирают, что им нужно. На первом и на втором курсе у них тоже существует базовые предметы, но при этом сохраняется выборочность. В этом есть свои плюсы и минусы.

— Тяжело ли было привыкать к новой стране?

— Поначалу пока адаптируешься к ритму жизни в мегаполисе, должно пройти немножко времени. Если знаешь язык, то больших трудностей не будет так как все здесь систематизировано. С едой могут быть проблемы, так как у нас в основном все жареное, а здесь сырое.

— Насколько японцы и узбеки близки по менталитету? Что вас в них удивило или восхитило?

— Японцы очень трудолюбивые, порядочные и честные. Они роботы в хорошем смысле слова. Несмотря на различия религии, национальности, истории все-таки у нас есть духовная общность. Мы все азиатские народы, и это чувствуется.

— Какие особенности японской культуры вы можете отметить?

— Культура Японии чрезвычайно богата и многообразна. Одной из особенностей японской культуры является ее развитие в долгий период полной изоляции страны. Своеобразные японские традиции формировались под влиянием исторически важных для государства событий.

— Чем удивила местная кухня?

— Для японцев крайне важна эстетическая сторона кулинарии. Японская кухня характеризуются красивой подачей блюд и особой сервировкой стола. Можно сказать, перед употреблением еды они ее пробуют глазами, чувствуют запах и цвет.

—  Где планируете работать в будущем?

— Планирую работать структурах министерство иностранных дел Узбекистана. Думаю, при нынешней активизации внешнеполитических отношений республики, молодые кадры нужны, как никогда. И я готов на деле внести свой вклад в развитие страны.

— Как считаете, по каким проектам в первую очередь стоит сотрудничать Японии и Узбекистана — образование, технологии, культура туризм и т. д.?

— После либерализации валютного рынка Узбекистана многие японские компании откроют для себя рынок Узбекистана. Высокое политическое доверие и богатые ресурсы страны позволяют осуществить крупные проекты. Узбекистан, как ключевая страна региона, играет важную роль, и это все понимают.

В годы независимости Токио активно участвует в развитии Узбекистана, выделяя большие суммы через ОПР (Официальная помощь в целях развития). Были осуществлены проекты в инфраструктуре, медицине, образовании и т. д. Рынок Узбекистана нуждается высоких технологиях и прямых инвестициях. Политическая воля руководителей страны должна создать необходимую атмосферу для ведения бизнеса. Я думаю, что первые шаги в этом направлении уже сделаны.

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