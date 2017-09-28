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17:43 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси проживают 10 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси проживают 10 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Численность ветеранов Великой Отечественной войны уменьшается с каждым месяцем, сказал замминистра.

На 1 июля текущего года в республике насчитывалось 10,1 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 6,5 тыс. инвалидов и участников войны. В стране проживали 18,8 тыс. граждан, пострадавших от последствий войны (члены семей военнослужащих, погибших в годы войны; бывшие узники фашизма; инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период войны либо с последствиями боевых действий).

К ветеранам в Беларуси относятся с особым вниманием, подчеркнул Александр Румак. Во всех населенных пунктах страны проводятся обследования условий жизни ветеранов ВОВ и лиц, пострадавших от последствий войн, а также одиноких пожилых людей, инвалидов первой и второй группы. Поступившие от них просьбы выполняются в соответствии с утвержденными в исполкомах, городских администрациях, сельских исполкомах планами мероприятий с использованием средств местных бюджетов. Материальная помощь ветеранам выплачивается также из средств государственного социального страхования.

Большим достижением заместитель министра назвал сохранение льготного санаторно-курортного лечения и оздоровления для пожилых людей (они могут приобрести так называемые социальные путевки за 15−20% их стоимости, а некоторым категориям путевки в здравницы выделяются бесплатно). К слову, в системе Министерства труда и социальной защиты функционируют четыре санатория на 864 места. Они работают со 100-процентной загрузкой, ежегодно в них укрепляют здоровье более 17 тыс. человек.

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