В Беларуси проживают 10 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны

Источник: РИА "Новости"

Численность ветеранов Великой Отечественной войны уменьшается с каждым месяцем, сказал замминистра.

На 1 июля текущего года в республике насчитывалось 10,1 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны, в том числе 6,5 тыс. инвалидов и участников войны. В стране проживали 18,8 тыс. граждан, пострадавших от последствий войны (члены семей военнослужащих, погибших в годы войны; бывшие узники фашизма; инвалиды с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период войны либо с последствиями боевых действий).

К ветеранам в Беларуси относятся с особым вниманием, подчеркнул Александр Румак. Во всех населенных пунктах страны проводятся обследования условий жизни ветеранов ВОВ и лиц, пострадавших от последствий войн, а также одиноких пожилых людей, инвалидов первой и второй группы. Поступившие от них просьбы выполняются в соответствии с утвержденными в исполкомах, городских администрациях, сельских исполкомах планами мероприятий с использованием средств местных бюджетов. Материальная помощь ветеранам выплачивается также из средств государственного социального страхования.