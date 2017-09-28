Узбекистан завоевал 131 медаль на V Азиатских играх
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ашхабаде завершились V Азиатские игры по боевым искусствам. По итогам игр Узбекистан завоевал 131 медаль. .
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ашхабаде завершились V Азиатские игры по боевым искусствам. По итогам игр Узбекистан завоевал 131 медаль. .
В общекомандном зачете наша страна заняла 5-е место, завоевав 24 золотые, 33 серебряные и 74 бронзовые медали. .
Первое место в турнирной таблице занял Туркменистан с 245 медалями (из них 89 золотых), затем Китай — 97 медалей (из них 42 золотых), Иран — 118 наград (из них 36 золотых) и Казахстан — 96 медалей (из них 28 золотых). .
Отметим, что команду Узбекистана на соревнованиях представляли 213 спортсменов.
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