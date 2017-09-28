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15:25 (мск), источник: Podrobno.uz

Узбекистан завоевал 131 медаль на V Азиатских играх

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ашхабаде завершились V Азиатские игры по боевым искусствам. По итогам игр Узбекистан завоевал 131 медаль. .

Источник: Podrobno.uz

В общекомандном зачете наша страна заняла 5-е место, завоевав 24 золотые, 33 серебряные и 74 бронзовые медали. .

Первое место в турнирной таблице занял Туркменистан с 245 медалями (из них 89 золотых), затем Китай — 97 медалей (из них 42 золотых), Иран — 118 наград (из них 36 золотых) и Казахстан — 96 медалей (из них 28 золотых). .

Отметим, что команду Узбекистана на соревнованиях представляли 213 спортсменов.

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