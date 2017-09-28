Узбекистан завоевал 131 медаль на V Азиатских играх

Первое место в турнирной таблице занял Туркменистан с 245 медалями (из них 89 золотых), затем Китай — 97 медалей (из них 42 золотых), Иран — 118 наград (из них 36 золотых) и Казахстан — 96 медалей (из них 28 золотых). .