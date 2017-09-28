В выходные дни в центре Кишинева будет изменен маршрут движения

В субботу троллейбусы № 4, 5, 8, 22 и 28 будут курсировать по улице Букурешть. 30-й троллейбус и автобусы № 5, 9, 11, 17, 46 и 122 перенаправят на параллельные улицы.



В воскресенье 8 троллейбус отменят вовсе. Троллейбусы № 7, 10 и 24 будут курсировать до цирка, а четвертый и пятый будут ходить только до железнодорожного вокзала.



28-й троллейбус будет курсировать только до завода «TRACOM», 25-й и 29-й — до парка «Алунелул».



Изменятся также маршруты троллейбусов № 13, 2, 9, 17.



Водителям следует соблюдать временные дорожные знаки.