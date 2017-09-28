Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
«Удалось не стать жертвой»: светская львица о певице Михальчик
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Молодая жена основателя Playboy осталась без наследстваПеред свадьбой Кристал Харрис подписала жесткий брачный контракт с Хефнером
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
13 лучших обложек культового журнала Playboy
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
СМИ показали, как выглядит полет ракет Х-101 из кабины пилотов
«Жутковато»: очевидцы об испытании ракеты «Тополь»
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
18Ребятам о зайчатах
15:28 (мск), источник: Publika.md

В выходные дни в центре Кишинева будет изменен маршрут движения

Международный марафон состоится в столице в ближайшие выходные. В эти дни маршруты движения транспорта по центру Кишинева будут изменены.

Источник: Publika.md

В субботу троллейбусы № 4, 5, 8, 22 и 28 будут курсировать по улице Букурешть. 30-й троллейбус и автобусы № 5, 9, 11, 17, 46 и 122 перенаправят на параллельные улицы.

В воскресенье 8 троллейбус отменят вовсе. Троллейбусы № 7, 10 и 24 будут курсировать до цирка, а четвертый и пятый будут ходить только до железнодорожного вокзала.

28-й троллейбус будет курсировать только до завода «TRACOM», 25-й и 29-й — до парка «Алунелул».

Изменятся также маршруты троллейбусов № 13, 2, 9, 17.

Водителям следует соблюдать временные дорожные знаки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
АСВ отозвало из суда иск о банкротстве авиакомпании «ВИМ-Авиа»
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
В России резко увеличилось число долларовых миллионеров
Путин уволил губернатора Ненецкого автономного округа
В ЦБ рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт
В России выросла продолжительность жизни мужчин
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь