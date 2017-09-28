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17:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

В казанском микрорайоне «Салават Купере» открылась поликлиника

(Казань, 28 сентября, «Татар-информ», Валерия Белова). В Казани в микрорайоне «Салават Купере» открылась поликлиника «Спасение» для взрослого населения.

Источник: ИА Татар-информ

В новом здании поликлиники будет оказываться полный спектр амбулаторно-поликлинической помощи.

«Мы постарались, чтобы здравоохранение как можно быстрее пришло в микрорайон “Салават Купере”. Уже сегодня здесь начнут принимать специалисты. Я вас поздравляю, желаю вам здоровья, вовремя обращайтесь к врачам и не забывайте про профилактику», — отметил министр здравоохранения РТ Адель Вафин.

Планируется, что поликлиника «Спасение» будет обслуживать все заселенные дома микрорайона «Салават Купере» и близлежащие микрорайоны.

Напомним, Президент Татарстана Рустам Минниханов ранее поручил организовать медицинское обслуживание населения вновь застраиваемых жилых районов, в том числе территории района «Салават Купере».

Общая площадь поликлиники составляет — 979,2 м². Мощность поликлиники до 250 посещений в смену с возможностью прикрепления до 18 000 населения.

Дополнительно на базе поликлиники откроются отделения профилактических осмотров для развития проекта «Промышленная медицина», чтобы обслуживанивать предприятия и организации Кировского и Московского района в Казани.

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