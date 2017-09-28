В казанском микрорайоне «Салават Купере» открылась поликлиника

«Мы постарались, чтобы здравоохранение как можно быстрее пришло в микрорайон “Салават Купере”. Уже сегодня здесь начнут принимать специалисты. Я вас поздравляю, желаю вам здоровья, вовремя обращайтесь к врачам и не забывайте про профилактику», — отметил министр здравоохранения РТ Адель Вафин.