Казанцы называли своих детей Беатриса, Латифа, Ариадна, Нурислам, Тимур
(Город Казань KZN.RU, 28 сентября). За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 424 малышей: 209 мальчиков и 215 девочек.
(Город Казань KZN.RU, 28 сентября). За прошлую неделю в отделах ЗАГС Казани зарегистрировано рождение 424 малышей: 209 мальчиков и 215 девочек.
Возраст самой юной мамы — 19 лет, самой зрелой — 42 года, самого юного отца — 19 лет, самого зрелого — 48 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 1800 граммов, а максимальный — 5720 граммов.
Самыми популярными среди детских имен этой недели стали: Самир, Тимур, Камиль, Артур, Александр, Камилла, Анастасия, Анна. Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей: Нурислам, Расул, Ансар, Таисия, Беатриса, Латифа, Ариадна.
За этот же период в отделах ЗАГС города зарегистрировали свой брак 302 пары. Самым молодым жениху и невесте исполнилось 18 лет. Возраст самого взрослого жениха недели — 73 года, самой взрослой невесты — 72 года, сообщает Управление ЗАГС Казани.