С 30 сентября по 2 октября в Самаре будет закрыто движение трамваев на участке от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона
Будет увеличено количество трамвайных поездов и сокращены интервалы движения трамвайных маршрутов № 5, 11, 12, 20.
Будет увеличено количество трамвайных поездов и сокращены интервалы движения трамвайных маршрутов № 5, 11, 12, 20.
В связи с проведением работ по врезке стрелочных переводов новой трамвайной линии к стадиону «Самара Арена» на пересечении ул. Ташкентская и Московского шоссе с 00:00 30 сентября по 04:00 2 октября будет закрыто движение трамваев на участке от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона.
Схема движения трамвайных маршрутов на выходные дни, 30 сентября и 1 октября, будет следующей:
— трамваи маршрута № 22 — проследуют от 15-го микрорайона по ул. Советская, ул. Ставропольская, ул.
— трамваи маршрута № 24 — от 15-го микрорайона до пер. Костромской и от 15-го микрорайона до стадиона «Металлург» (через один трамвайный поезд);.
— трамваи маршрута № 25 — от 15-го микрорайона до БТЭЦ.
Кроме того, в целях сохранения транспортной доступности ул.