С 30 сентября по 2 октября в Самаре будет закрыто движение трамваев на участке от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона

Источник: РИА "Новости"

В связи с проведением работ по врезке стрелочных переводов новой трамвайной линии к стадиону «Самара Арена» на пересечении ул. Ташкентская и Московского шоссе с 00:00 30 сентября по 04:00 2 октября будет закрыто движение трамваев на участке от Барбошиной поляны до 15-го микрорайона.

Схема движения трамвайных маршрутов на выходные дни, 30 сентября и 1 октября, будет следующей:

— трамваи маршрута № 22 — проследуют от 15-го микрорайона по ул. Советская, ул. Ставропольская, ул. Антонова-Овсеенко, ул. Врубеля до Постникова оврага и далее — по своему маршруту до ул. Красноармейская;.

— трамваи маршрута № 24 — от 15-го микрорайона до пер. Костромской и от 15-го микрорайона до стадиона «Металлург» (через один трамвайный поезд);.

— трамваи маршрута № 25 — от 15-го микрорайона до БТЭЦ.