С 1 октября изменится маршрут четырех столичных микроавтобусов

Источник: Publika.md

Изменится маршрут микроавтобусов № 124, 138, 175, 108 и троллейбуса № 28.

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1. Маршрутка № 124 будет сворачивать с улицы И. Крянгэ на улицу Е. Кока, ехать по улице В. Лупу, а затем по привычному пути.

2. Маршрутка № 138 теперь будет выглядеть так: улица Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, Колумна, Василе Александри, Букурешть, улица Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, А. Матеевича, Сфатул Цэрий, К. Стере и далее по привычному пути.

3. Маршрутка № 175 с бульвара Г. Виеру будет ехать по улице Космонавтов, улицам Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, Колумне, Тигине, Букурегить и далее по обычному маршруту.

4. Маршрутка № 108 с улицы Анри Коандэ будет следовать по улицам Митрополита Дософтей, М. Чеботарь, Колумне и дальше по привычному пути.