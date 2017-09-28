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15:53 (мск), источник: Publika.md

С 1 октября изменится маршрут четырех столичных микроавтобусов

Примэрия Кишинева информирует о том, что с 1 октября 2017 года будут внесены изменения в программу движения автотранспорта муниципия Кишинев.

Источник: Publika.md

Изменится маршрут микроавтобусов № 124, 138, 175, 108 и троллейбуса № 28.

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1. Маршрутка № 124 будет сворачивать с улицы И. Крянгэ на улицу Е. Кока, ехать по улице В. Лупу, а затем по привычному пути.

2. Маршрутка № 138 теперь будет выглядеть так: улица Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, Колумна, Василе Александри, Букурешть, улица Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, А. Матеевича, Сфатул Цэрий, К. Стере и далее по привычному пути.

3. Маршрутка № 175 с бульвара Г. Виеру будет ехать по улице Космонавтов, улицам Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, Колумне, Тигине, Букурегить и далее по обычному маршруту.

4. Маршрутка № 108 с улицы Анри Коандэ будет следовать по улицам Митрополита Дософтей, М. Чеботарь, Колумне и дальше по привычному пути.

5. Кроме того, троллейбус № 28 сменит номер и станет троллейбусом № 1. Маршрут его при этом не изменитс.

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