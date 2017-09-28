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18:26 (мск), источник: Esquire

Правила жизни Хью Хефнера

Основатель журнала Playboy, умер 27 сентября 2017 года в возрасте 91 года.

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18
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18
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Я вырос в пуританской, репрессивной семье, в доме, где не особенно обнимались и целовались.

В том, как мы возносим свободу и одновременно ограничиваем ту часть жизни, которой нужна наибольшая свобода, я вижу глубочайшую иронию.

Playboy — это противоядие от пуританизма.

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Я не просто создал журнал. Я создал журнал, который изменил все.

Философия Playboy заключается в том, что жизнь — это праздник. Что жизнь должна быть прожита со стилем. На это способен и состоятельный человек и тот, кто зарабатывает небольшие деньги. Вопрос лишь в отношении.

Я женился до того, как нашел себя. Прежде чем ступать в брак, нужно понять, кто ты есть.

Моя лучшая фраза для съема — «Меня зовут Хью Хефнер».

Любовь делает меня полноценным.

Мои браки — единственный период, когда у меня было не так много секса.

Гораздо проще иметь дело с несколькими подружками, чем с одной женой.

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Универсального ключа к счастью не существует. Выражение «всякому овощу — свое время» абсолютно правдиво (англ. — Different strokes for different folks. — Esquire). Сейчас я абсолютно счастлив, но оглядываясь назад, я вспоминаю, что когда-то самым счастливым временем для меня было начало романтических отношений.

Понятия не имею, сколько женщин у меня было. Больше тысячи, я уверен. Конечно, были отрезки жизни, когда я был женат, — я никогда не изменял в браке. Но потом я с лихвой восполнял пробел. Нужно всегда держать руку на пульсе.

Женщины и есть сексуальные объекты. Если бы это было не так, у нас бы не было следующего поколения. Но это не значит, что они не являются людьми.

Женщина может получить колоссальную власть, просто будучи желанной. Власть, которая заставляет мир вертеться.

По большому счету, я романтик и всегда им был.

Нельзя прожить чужую жизнь. Какими бы сумасшедшими не казались мои мечты, в них не было и доли от того, что сбылось. Кто мог представить себе жизнь, подобную моей, пока я ее не прожил?

Могло ли все обернуться для меня лучше, чем вышло? Не думаю. В самых диких мечтах я не мог бы представить более сладкой жизни.

Что меня удивляет в старении, так это то, что я остаюсь таким молодым.

Ты стар, если не способен с юмором относиться к жизни и к самому себе.

Моя жизнь — открытая книга. С иллюстрациями.

Я не боюсь смерти. Моя мать дожила до 101.

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