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15:45 (мск), источник: Uralpress.ru

Росприроднадзор одобрил запрет охоты на южноуральских зайцев

Росприроднадзор одобрил введение запрета охоты на зайцев в ряде охотугодий Челябинской области в период с текущего по 2020 год. Причиной этому стало резкое падение численности зайцев.

По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Челябинской области в период с 2007 по 2017 годов, численность зайца-беляка сократилась с 62 тысяч особей до 21 тысяч (на 66%). А численность зайца-русака в этот же период — с 29 тысяч особей до девяти (на 68%). За период с 2015 по 2017 годов общая численность зайцев сократилась на 20процентов и достигла абсолютного минимума за последние 30 лет.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального министерства экологии, запрет на добычу зайцев будет установлен в следующих охотничьих угодьях Челябинской области:

1. с 01.11.2017 г. по 31.10.2018 г. в закрепленных охотничьих угодьях: Джабыкское, Каинкуль, Катавское, Ключи, Кыштымское, Магишты, Миасское, Селиткульское, Тишки, Шугуняк;.

2. с 01.09.2018 г. по 31.12.2019 г. в общедоступных охотничьих угодьях: Бишкильское, Звягинское, Кацбахское, Катавское, Темирское, Шуйдинское;.

3. с 01.11.2017 г. по 31.10.2020 г. в закрепленных охотничьих угодьях: Кулуевское, Снежинское, Симское, Сыкандык, Кунтуды, Ларинское и в общедоступных охотничьих угодьях: Глинка, Зеленая Долина, Марковское, Приозерное.

На территории остальных охотугодий срок охоты на зайцев будет сокращён на один месяц и продлится с первого ноября по 31-ое декабря.

В октябре текущего года постановление планируется рассмотреть и утвердить в Правительстве Челябинской области.

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