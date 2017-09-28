Росприроднадзор одобрил запрет охоты на южноуральских зайцев

По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Челябинской области в период с 2007 по 2017 годов, численность зайца-беляка сократилась с 62 тысяч особей до 21 тысяч (на 66%). А численность зайца-русака в этот же период — с 29 тысяч особей до девяти (на 68%). За период с 2015 по 2017 годов общая численность зайцев сократилась на 20процентов и достигла абсолютного минимума за последние 30 лет.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального министерства экологии, запрет на добычу зайцев будет установлен в следующих охотничьих угодьях Челябинской области:

1. с 01.11.2017 г. по 31.10.2018 г. в закрепленных охотничьих угодьях: Джабыкское, Каинкуль, Катавское, Ключи, Кыштымское, Магишты, Миасское, Селиткульское, Тишки, Шугуняк;.

2. с 01.09.2018 г. по 31.12.2019 г. в общедоступных охотничьих угодьях: Бишкильское, Звягинское, Кацбахское, Катавское, Темирское, Шуйдинское;.

3. с 01.11.2017 г. по 31.10.2020 г. в закрепленных охотничьих угодьях: Кулуевское, Снежинское, Симское, Сыкандык, Кунтуды, Ларинское и в общедоступных охотничьих угодьях: Глинка, Зеленая Долина, Марковское, Приозерное.

На территории остальных охотугодий срок охоты на зайцев будет сокращён на один месяц и продлится с первого ноября по 31-ое декабря.