Росприроднадзор одобрил запрет охоты на южноуральских зайцев
Росприроднадзор одобрил введение запрета охоты на зайцев в ряде охотугодий Челябинской области в период с текущего по 2020 год. Причиной этому стало резкое падение численности зайцев.
Росприроднадзор одобрил введение запрета охоты на зайцев в ряде охотугодий Челябинской области в период с текущего по 2020 год. Причиной этому стало резкое падение численности зайцев.
По данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов на территории охотничьих угодий Челябинской области в период с 2007 по 2017 годов, численность
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
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На территории остальных охотугодий срок охоты на зайцев будет сокращён на один месяц и продлится с первого ноября по 31-ое декабря.
В октябре текущего года постановление планируется рассмотреть и утвердить в Правительстве Челябинской области.