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15:51 (мск), источник: СуперОмск

Названы регионы, жители которых увидят ракету «Протон-М»

В четверг, 28 сентября, в 21:52 по московскому времени с космодрома «Байконур» произведут пуск ракеты-носителя «Протон-М» с китайским спутником связи «AsiaSat 9».

«Медузы» землянам не обещают, но падение ступеней увидеть можно. Зрелище в ночном небе смогут увидеть жители ряда регионов России, Омска в этом списке, к сожалению, нет.

Так, пролет ракеты-носителя и падение ступеней будет видно через 3−5 минут после старта над Алтайским краем, Республикой Алтай, Новосибирской областью, Кемеровской областью. Кроме того, в этот вечер повезет жителям северной части Восточно-Казахстанской области.

Отметим, что не так давно россиянам удалось наблюдать «медузу» от ракеты «Медуза» от запуска баллистической ракеты РС-12М «Тополь». Зрелище, которое изначально приняли за НЛО, вызвало широкое обсуждение в обществе.

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