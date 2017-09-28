Названы регионы, жители которых увидят ракету «Протон-М»
В четверг, 28 сентября, в 21:52 по московскому времени с космодрома «Байконур» произведут пуск
В четверг, 28 сентября, в 21:52 по московскому времени с космодрома «Байконур» произведут пуск
«Медузы» землянам не обещают, но падение ступеней увидеть можно. Зрелище в ночном небе смогут увидеть жители ряда регионов России, Омска в этом списке, к сожалению, нет.
Так, пролет
Отметим, что не так давно россиянам удалось наблюдать «медузу» от ракеты «Медуза» от запуска баллистической ракеты РС-12М «Тополь». Зрелище, которое изначально приняли за НЛО, вызвало широкое обсуждение в обществе.