Названы регионы, жители которых увидят ракету «Протон-М»

«Медузы» землянам не обещают, но падение ступеней увидеть можно. Зрелище в ночном небе смогут увидеть жители ряда регионов России, Омска в этом списке, к сожалению, нет.

Так, пролет ракеты-носителя и падение ступеней будет видно через 3−5 минут после старта над Алтайским краем, Республикой Алтай, Новосибирской областью, Кемеровской областью. Кроме того, в этот вечер повезет жителям северной части Восточно-Казахстанской области.