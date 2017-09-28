Земля находится под влиянием сильной магнитной бури

Источник: NASA

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Магнитная буря третьего уровня по пятибалльной шкале происходит в четверг на Земле из-за попадания планеты в поток быстрого солнечного ветра. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Физического института имени П. Н. Лебедева РАН.

Сильная магнитная буря (уровня 3 по пятибалльной шкале) происходит на Земле сегодня, 28 сентября 2017 года, из-за попадания нашей планеты в поток быстрого солнечного ветра. Об этом свидетельствуют данные космического аппарата ACE, находящегося на линии Солнце-Земля в точке гравитационного равновесия L1 Пресс-служба Физического института имени П. Н. Лебедева РАН.

Земля вошла в поток быстрого солнечного ветра в среду около 9:00 по московскому времени, когда скорость окружающей плазмы увеличилась с 300−350 км/сек до примерно 500 км/сек.

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Первое соприкосновение с потоком перевело магнитное поле Земли в возмущенное состояние, в котором оно находилось до конца дня. Примерно около полуночи скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, увеличилась до 650−700 км/сек и сейчас находится на этом уровне, превышающем среднее значение почти вдвое.

«Судя по всему, в настоящий момент наша планета проходит наиболее скоростную часть потока и испытывает наибольшее воздействие. Уровень колебаний магнитного поля Земли, принимающего на себя основное воздействие, соответствует сейчас уровню Kp=7, что классифицируется как сильная магнитная буря», — отметили в институте.

Земля будет находиться внутри потока еще около суток. В течение всего этого времени вероятность возмущений магнитного поля будет существенно повышена.

Свой максимум буря проходит сейчас и более высокого уровня достигнуть уже не сможет, считают ученые.

Полностью успокоиться магнитное поле Земли должно к середине пятницы, 29 сентября.