В ближайшие сутки в Челябинской области ожидаются мокрый снег и гололедица

В ночь на 29 сентября в регионе возможны небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, будет от минус трех до плюс двух градусов. Днем в пятницу характер погоды существенно не изменится — плюс 3−8. В утренние часы на отдельных участках дорог не исключена гололедица, на улицах местами — слабый гололед. Специалисты просят водителей учесть эту информацию и при движении выбирать минимальную скорость, соблюдать дистанцию, по возможности избегать опасных маневров за рулем. Особую осторожность стоит проявлять на закруглениях, спусках и подъемах автодорог. Вблизи населенных пунктов желательно двигаться с минимальной скоростью. Отдельные порывы северо-западного — западного ветра в пятницу будут достигать 12 метров в секунду.