В ближайшие сутки в Челябинской области ожидаются мокрый снег и гололедица
Специалисты просят водителей учесть эту информацию и при движении выбирать минимальную скорость, соблюдать дистанцию.
Специалисты просят водителей учесть эту информацию и при движении выбирать минимальную скорость, соблюдать дистанцию.
В предстоящие сутки на Южном Урале прогнозируются дождь с мокрым снегом, на дорогах — гололедица, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В ночь на 29 сентября в регионе возможны небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, будет от минус трех до плюс двух градусов. Днем в пятницу характер погоды существенно не изменится — плюс 3−8. В утренние часы на отдельных участках дорог не исключена гололедица, на улицах местами — слабый гололед. Специалисты просят водителей учесть эту информацию и при движении выбирать минимальную скорость, соблюдать дистанцию, по возможности избегать опасных маневров за рулем. Особую осторожность стоит проявлять на закруглениях, спусках и подъемах автодорог. Вблизи населенных пунктов желательно двигаться с минимальной скоростью. Отдельные порывы
В Челябинске этой ночью от нуля до плюс двух, завтра днем местами пройдут небольшие дожди, плюс 5−7, скорость западного ветра составит 4−9 м/с.
Синоптики добавляют, что 29 и 30 сентября в восточных и