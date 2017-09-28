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15:37 (мск), источник: dostup1.ru

В ближайшие сутки в Челябинской области ожидаются мокрый снег и гололедица

Специалисты просят водителей учесть эту информацию и при движении выбирать минимальную скорость, соблюдать дистанцию.

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В предстоящие сутки на Южном Урале прогнозируются дождь с мокрым снегом, на дорогах — гололедица, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на 29 сентября в регионе возможны небольшие осадки в виде дождя с мокрым снегом, будет от минус трех до плюс двух градусов. Днем в пятницу характер погоды существенно не изменится — плюс 3−8. В утренние часы на отдельных участках дорог не исключена гололедица, на улицах местами — слабый гололед. Специалисты просят водителей учесть эту информацию и при движении выбирать минимальную скорость, соблюдать дистанцию, по возможности избегать опасных маневров за рулем. Особую осторожность стоит проявлять на закруглениях, спусках и подъемах автодорог. Вблизи населенных пунктов желательно двигаться с минимальной скоростью. Отдельные порывы северо-западного — западного ветра в пятницу будут достигать 12 метров в секунду.

В Челябинске этой ночью от нуля до плюс двух, завтра днем местами пройдут небольшие дожди, плюс 5−7, скорость западного ветра составит 4−9 м/с.

Синоптики добавляют, что 29 и 30 сентября в восточных и юго-западных районах Челябинской области местами сохранится высокая пожарная опасность. Это предупреждение актуально для Магнитогорска, Октябрьского и Агаповского районов.

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