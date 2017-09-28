Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сигал дал "резкое" интервью о России и США
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
В Госдуме потребовали отставки министра культуры России
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Ксения Собчак кардинально сменила имидж (фото)
Зять Трампа пользовался личной почтой для служебной переписки Сам Трамп в 2016 году обвинял Хиллари Клинтон в использовании личного почтового ящика на посту госсекретаря
В центре скандала: Украину поймали на международном преступлении
СМИ: Китай нанесет мощный удар по доллару
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
«Вы с тещей можете встречаться»: выговоры чиновникам от Путина
Савченко попала в ДТП
"Слезы душат": девушка погибшего Клинаева о трагедии
СМИ: Лорак в платье с эффектом обнаженного тела
Марина Седых из Иркутска, заработавшая за год 553 млн руб. (фото)
«С ума сошли?»: выговоры чиновникам от Путина
Фоторепортажи
18Ребятам о зайчатах
10Каталонцы снова хотят выйти из состава Испании
16:38 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Акция по сдаче крови для онкобольных детей пройдет в Ростове

Благотворительная акция по добровольной сдаче крови для онкобольных детей пройдет в донской столице 30 сентября.

Согласно информации из официальных источников, передвижной трейлер станции переливания крови будет принимать доноров на Соборной площади с 9.00 до 13.00.

Кровь, сданная в рамках акции, предназначена для пациентов онкогематологического центра областной детской больницы.

Планируется, что участие в акции примут глава донского минздрава Татьяна Быковская и митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Стать донором может любой человек старше 18 лет и весом более 50 кг. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Ростовской области.

За 48 часов перед сдачей крови следует исключить прием алкоголя, за 24 часа — прием жирной пищи.

Противопоказаниями для сдачи крови являются ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, туберкулез, малярия, тяжелые заболевания внутренних органов, крови, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения, почек и мочевыводящих путей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Титул «Мистер Студенчество России-2017» завоевал акробат из Моздока
Власти выделили на помощь «ВИМ-Авиа» 98 миллионов рублей
Умер основатель Playboy Хью Хефнер
В России резко увеличилось число долларовых миллионеров
Путин уволил губернатора Ненецкого автономного округа
В ЦБ рассказали о бесконтактных кражах с платежных карт
Компьютерный сбой нарушил работу аэропортов по всему миру
Женщину силой сняли с рейса, когда она рассказала об аллергии
Спорт
Унижение от дьяволов. Надежда от дьяволят Вчера ЦСКА без шансов уступил на своем поле «МЮ» — 1:4. Все пропущенные мячи стали следствием грубейших ошибок игроков обороны
Авто
Самая красивая Lada: первое видео серийной машины (NEW онлайн) В эти минуты в Сочи мы тестируем новые версии Lada Vesta (универсалы SW и внедорожную SW Cross). Юрий Урюков ведет онлайн-трансляцию
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Якубович не позовет своего темнокожего двойника на «Поле чудес» В соцсетях обратили внимание на сходство знаменитого российского телеведущего и министра иностранных дел Республики Гайана
Недвижимость
Арестован экс-глава крупной стройкомпании
Медведев сообщил о рисках срыва плана по вводу жилья
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Стало известно, когда станут продавать квартиры с реновации
Леди
8 вещей, которые не стоит покупать в масс-маркете (фото) Как найти сокровище среди груды барахла и не уйти из магазина с вещью, которая развалится после первой стирки — читай в статье
Дети
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков впервые рассказали о будущем ребенке Пол и имя малыша пара хранит в секрете.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь