Акция по сдаче крови для онкобольных детей пройдет в Ростове

Согласно информации из официальных источников, передвижной трейлер станции переливания крови будет принимать доноров на Соборной площади с 9.00 до 13.00.

Кровь, сданная в рамках акции, предназначена для пациентов онкогематологического центра областной детской больницы.

Планируется, что участие в акции примут глава донского минздрава Татьяна Быковская и митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.

Стать донором может любой человек старше 18 лет и весом более 50 кг. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией в Ростовской области.

За 48 часов перед сдачей крови следует исключить прием алкоголя, за 24 часа — прием жирной пищи.