В Краснодаре на 4 месяца закроют движение по улице Уссурийской

Источник: ЮГА.ру

Для проведения работ необходимо полностью закрыть участок для движения. Ограничение будет действовать с 16 октября до 28 февраля 2018 года.

«На начальном этапе будет выполнен демонтаж старого асфальтового покрытия, перенос коммуникаций, затем — монтаж ливневого коллектора. На участке капитального ремонта сделают уличное освещение, тротуары и новое дорожное покрытие», — рассказали в департаменте строительства Краснодара.

Объехать Уссурийскую можно будет по прилегающим дорогам, передает пресс-служба администрации Краснодара.

В рамках плана дорожных работ на 2017 год продолжат реконструкцию улицы Восточно-Кругликовской от 40-летия Победы до Домбайской, улицы Яснополянской от Домбайской до Уссурийской и улицы Уссурийской от Яснополянской до Российской. Планируется, что полностью работы завершат к августу 2018 года.

Как сообщали Юга.ру, капитальный ремонт дорог в Краснодаре начался 1 июня. Основной объем планируют завершить к концу октября.