В Краснодаре на 4 месяца закроют движение по улице Уссурийской
В Краснодаре во второй половине октября начнется ремонт дороги на участке улицы Уссурийской от Яснополянской до Российской.
В Краснодаре во второй половине октября начнется ремонт дороги на участке улицы Уссурийской от Яснополянской до Российской.
Для проведения работ необходимо полностью закрыть участок для движения. Ограничение будет действовать с 16 октября до 28 февраля 2018 года.
«На начальном этапе будет выполнен демонтаж старого асфальтового покрытия, перенос коммуникаций, затем — монтаж ливневого коллектора. На участке капитального ремонта сделают уличное освещение, тротуары и новое дорожное покрытие», — рассказали в департаменте строительства Краснодара.
Объехать Уссурийскую можно будет по прилегающим дорогам, передает
В рамках плана дорожных работ на 2017 год продолжат реконструкцию улицы
Как сообщали Юга.ру, капитальный ремонт дорог в Краснодаре начался 1 июня. Основной объем планируют завершить к концу октября.
14 августа начался ремонт улицы Новороссийской, для этого полностью перекрыли участок дороги. 5 сентября закрыли на реконструкцию Садовый мост, планируется завершить работы к 1 мая 2018 года. С 8 октября до 15 апреля 2018 года будет перекрыт участок улицы Тургенева.