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16:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежские улицы приведут к единому дизайну в 2019 году

Более 3 тыс. входных групп приведут в соответствие с единым стандартом в Воронеже к 2019 году. Таким образом, все требования дизайн-регламента будут выполнены, сообщила пресс-служба мэрии в пятницу, 28 сентября.

Источник: РИА "Воронеж"

На начало 2017 года в Воронеже в соответствие с регламентом привели более 1 тыс. входных групп. По словам замруководителя управления главного архитектора Виталия Чмыхова, для того, чтобы городские улицы соответствовали единому дизайну, владельцам торговых точек следует придерживаться определенных стандартов. Зачастую это значит отказаться от вычурных «завлекательных» вывесок в пользу более скромных конструкций.

Глава города Александр Гусев на заседании координационного совета по предпринимательству отметил, что «очень важно, чтобы в погоне за прибылью предприниматели не увлекались вычурными рекламными решениями, портя тем самым эстетическую привлекательность городских улиц».

— Аляповатые конструкции не привлекают к вам покупателей, а только отталкивают, — отметил мэр.

Контекст

В Воронеже уже действует дизайн-регламент, разработанный в 2014 году Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». В основу документа, нацеленного на улучшение облика Воронежа, специалисты заложили ряд правил, регламентирующих внешний вид входных групп, штандартов, табличек, витрин, выносных и надувных конструкций, а также ряда других элементов. В регламенте выделены 74 улицы строгой регламентации, на которых действуют особые условия. Однако правила регламента распространены на весь Воронеж.

К октябрю 2016 года городские власти разработали вид фасадов зданий на 44 улицах Воронежа, попадающих в зону действия дизайн-регламента, и утвердили 1,158 тыс. паспортов, включающих 7,031 тыс. входных групп.

Кроме того, в Воронеже к единому соответствию приведут киоски и павильоны. Всего выбрано три варианта оформления. Первый вариант предусматривает верхнюю и нижнюю части фасада из панелей янтарного цвета, бордовые деревянные ставни, декорированную искусственным озеленением кровлю коричневого цвета, белую вывеску.

Авторы дизайн-регламента Воронежа учитывали опыт Москвы, Петербурга, Милана, Казани, Сиднея, Нью-Йорка, Лондона. По мнению разработчиков, введение правил помогает сохранить исторический облик городских центров. Однако в основу воронежского документа они внесли специфику и современную архитектурную политику областного центра.

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