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17:17 (мск), источник: РИА Новости

В МЧС рассказали, когда откроют Керченскую переправу

Открытие Керченской паромной переправы планируется во второй половине дня 29 сентября, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону. Работа паромной переправы была приостановлена в понедельник с 23:00 в связи с усилением ветра.

Источник: РИА "Новости"

КРАСНОДАР, 28 сен — РИА Новости. Открытие Керченской паромной переправы планируется во второй половине дня 29 сентября, сообщила пресс-служба ГУМЧС по региону.

Работа паромной переправы была приостановлена в понедельник с 23:00 в связи с усилением ветра.

Как уточняет ведомство, по состоянию на 14.00 четверга, в порту «Кавказ» на трех накопительных площадках очереди на погрузку ожидают 335 легковых автомобилей, 83 автобуса, 116 «Газелей» и 80 грузовых фур.

«В порту “Кавказ” ветер 15−19, порывы до 23 метров в секунду (восточный, северо-восточный). Для всестороннего обеспечения и мониторинга обстановки в порту “Кавказ” и накопителях круглосуточно работает оперативная группа ГУМЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении. В управлении добавили, что в порту «Кавказ» и накопителях предусмотрены три стационарных пункта обогрева, 16 точек общественного питания, три медпункта, детская игровая комната, 20 душевых кабинок, организована работа двух полевых кухонь и выдача горячего чая.

«Прогноз погоды на следующие сутки благоприятный, открытие паромной переправы планируется во второй половине дня 29 сентября», — уточняют спасатели.

Сегодня Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом «Симферополь» являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>.

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