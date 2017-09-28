В МЧС рассказали, когда откроют Керченскую переправу
Открытие Керченской паромной переправы планируется во второй половине дня 29 сентября, сообщила
Открытие Керченской паромной переправы планируется во второй половине дня 29 сентября, сообщила
КРАСНОДАР, 28 сен — РИА Новости. Открытие Керченской паромной переправы планируется во второй половине дня 29 сентября, сообщила
Работа паромной переправы была приостановлена в понедельник с 23:00 в связи с усилением ветра.
Как уточняет ведомство, по состоянию на 14.00 четверга, в порту «Кавказ» на трех накопительных площадках очереди на погрузку ожидают 335 легковых автомобилей, 83 автобуса, 116 «Газелей» и 80 грузовых фур.
«В порту “Кавказ” ветер 15−19, порывы до 23 метров в секунду (восточный, северо-восточный). Для всестороннего обеспечения и мониторинга обстановки в порту “Кавказ” и накопителях круглосуточно работает оперативная группа ГУМЧС России по Краснодарскому краю», — говорится в сообщении. В управлении добавили, что в порту «Кавказ» и накопителях предусмотрены три стационарных пункта обогрева, 16 точек общественного питания, три медпункта, детская игровая комната, 20 душевых кабинок, организована работа двух полевых кухонь и выдача горячего чая.
«Прогноз погоды на следующие сутки благоприятный, открытие паромной переправы планируется во второй половине дня 29 сентября», — уточняют спасатели.
Сегодня Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) наряду с аэропортом «Симферополь» являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>.