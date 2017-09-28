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19:57 (мск), источник: Kazinform

Специальность врача приемного покоя введут в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Казахстане будет введена специальность врача приемного покоя. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Ельжан Биртанов на расширенном заседании Комиссии по правам человека при Президенте РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: РИА "Новости"

«В соответствии с международной практикой, в стране будет вводиться новая врачебная специальность — врачи приемного покоя, которые представляют собой подготовленных специалистов по ряду экстренных состояний. Что позволит, в первую очередь, интегрировать оказание медицинской помощи в приемных покоях, не нужно будет ходить по кабинетам и ждать, пока всевозможные узкие специалисты придут на консультацию этих больных. То есть, эти врачи могут оказывать все базовые виды медицинской помощи в стационаре, в приемном покое и стабилизировать состояние пациентов, и в дальнейшем передавать их специалистам — например, травматологам, гинекологам, кардиохирургам и так далее», — сказал Е. Биртанов.

Министр также привел цифры, характеризующие сферу здравоохранения Казахстана.

Так, на начало 2017 года работали 671 больничных и 2 080 амбулаторно-поликлинических государственных организаций, 851 фельдшерско-акушерский пункт, 3 154 медицинских пункта, в которых работало более 195 тысяч медработников, в том числе более 53 тысяч врачей.

Также медицинскую помощь населению оказывают 171 больничных и более 979 амбулаторно-поликлинических объектов здравоохранения с частной формой собственности.

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