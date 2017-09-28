Дубровскому показали обновленный сквер «Семейный» в Челябинске

«Работы проведены на высоком уровне, появилась какая-то законченность. Подобные объекты должны появляться во всех районах города, и необходимо прилагать усилия для поддержания порядка на таких территориях», — отметил Борис Дубровский. Реконструкция сквера «Семейный» и прилегающей территории пруда «Девичьи слезы» осуществлена по городской программе «Формирование современной городской среды». Для проведения благоустройства выделены денежные средства в размере 34,7 млн рублей: 20,3 млн рублей — из федерального бюджета, остальные — из областного. В сквере «Семейный» высадили деревья и кустарники, очистили пруд. Кроме того, здесь появились велодорожки и тропинки для прогулок, газоны. Украшением сквера стал новый фонтан с подсветкой, установленный в пруду «Девичьи слезы». «Работа проделана большая, микрорайон преобразился. Сквер пользуется большой популярностью как место отдыха и прогулок», — отметил глава города Челябинска Евгений Тефтелев. Также губернатор Челябинской области Борис Дубровский осмотрел монастырскую заимку «Плодушка», которая находится рядом со сквером «Семейный». Глава региона подчеркнул: необходимо сформировать концепцию развития этой территории, избегая при этом жилой и коммерческой застройки уникальной местности.