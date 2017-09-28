Челябинское УФАС заподозрило администрацию Златоуста в сговоре на 100 млн рублей

Специалисты Челябинского УФАС заподозрили сговор между администрацией Златоуста и двумя компаниями, — в муниципалитете заключили контракты без торгов на сумму более 100 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на замруководителя антимонопольного ведомства Наталью Сапрыкину.

МКУ «Капитальное строительство», мэрия и «Златоустгазстрой» заключили контракты без проведения торгов на строительство газопровода к двум детсадам и школе. Все сделки проводились так, как будто в муниципалитете произошло ЧС (в этом случае закон разрешает заключать контракт с единственным участником и без проведения аукциона).

По мнению УФАС, «чрезвычайная ситуация» была создана искусственно. Неподалеку от детсадов построили новую котельную. До этого тепло подавалось в учреждения по муниципальным сетям. Однако накануне старта отопительного сезона детсады отключили от сетей и присоединили к котельной, у которой попросту не было газовой трубы. В администрации Златоуста решили, что произошла ЧС, и срочно выделили деньги на строительство газопровода, который, кстати, протянулся не только к учреждениям социальной сферы, но и к частным домам.