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17:22 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинское УФАС заподозрило администрацию Златоуста в сговоре на 100 млн рублей

Газ к детсадам и школе провели без проведения торгов.

Специалисты Челябинского УФАС заподозрили сговор между администрацией Златоуста и двумя компаниями, — в муниципалитете заключили контракты без торгов на сумму более 100 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на замруководителя антимонопольного ведомства Наталью Сапрыкину.

МКУ «Капитальное строительство», мэрия и «Златоустгазстрой» заключили контракты без проведения торгов на строительство газопровода к двум детсадам и школе. Все сделки проводились так, как будто в муниципалитете произошло ЧС (в этом случае закон разрешает заключать контракт с единственным участником и без проведения аукциона).

По мнению УФАС, «чрезвычайная ситуация» была создана искусственно. Неподалеку от детсадов построили новую котельную. До этого тепло подавалось в учреждения по муниципальным сетям. Однако накануне старта отопительного сезона детсады отключили от сетей и присоединили к котельной, у которой попросту не было газовой трубы. В администрации Златоуста решили, что произошла ЧС, и срочно выделили деньги на строительство газопровода, который, кстати, протянулся не только к учреждениям социальной сферы, но и к частным домам.

Сейчас антимонопольное ведомство разбирается в деле о сомнительных торгах в Златоусте. Пока рассмотрение материалов откладывается. В УФАС напоминают, что нарушение закона о контрактной системе карается не только санкциями для должностных лиц, но и крупными оборотными штрафами для юрлиц.

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