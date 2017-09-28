Башкирский город попал в рейтинг городов России с лучшими дорогами
Салават занял шестое место.
Салават занял шестое место.
Общественная организация «Народный фронт» опубликовала списки 10 городов с самыми лучшими дорогами в России и с 10 самыми худшими. Во второй рейтинг Башкирия, к счастью, не попала, а вот среди городов с качественными дорогами оказался башкирский город Салават — ему досталась шестая позиция в рейтинге.
Первое место заняла Тюмень, второе — Майкоп, на третьей строчке расположился Белгород, следом идут Магнитогорск и Казань. Шестое место — Салават, а замыкают топ-10 г