Башкирский город попал в рейтинг городов России с лучшими дорогами

Общественная организация «Народный фронт» опубликовала списки 10 городов с самыми лучшими дорогами в России и с 10 самыми худшими. Во второй рейтинг Башкирия, к счастью, не попала, а вот среди городов с качественными дорогами оказался башкирский город Салават — ему досталась шестая позиция в рейтинге.