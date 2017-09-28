Пассажиры «ВИМ-Авиа» улетят из Симферополя на самолетах S7
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости (Крым). Авиакомпания S7 Airlines предоставит пассажирам «ВИМ-Авиа», которые не могут улететь из Крыма, места в своих самолетах. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости (Крым). Авиакомпания S7 Airlines предоставит пассажирам «ВИМ-Авиа», которые не могут улететь из Крыма, места в своих самолетах. Об этом сообщает
«Перевозка осуществляется на свободных местах на собственных рейсах S7 Airlines. К перевозке принимаются пассажиры с действительными авиабилетами «ВИМ-Авиа», если конечный пункт перевозки, указанный в билете, совпадает с рейсом S7 Airlines. Для перелета пассажирам необходимо обращаться к представителям S7 Airlines в аэропорту «Симферополь», — пояснили в
Уточняется, что в ближайшее время S7 увеличит количество рейсов в Москву из Симферополя, Сочи, Краснодара и Еревана.
Ситуация с задержками вылетов «ВИМ-Авиа» обострилась в конце прошлой недели. Позже авиакомпания официально заявила, что у нее не хватает денег для продолжения полетов и что она прекращает чартерные рейсы. Потребовалось вмешательство Минтранса и Росавиации. Прокуратура начала проверку, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении. В четверг стало известно, что гендиректор и главбух «ВИМ-Авиа» задержаны по делу о мошенничестве.
Накануне Минтранс договорился с аэропортами и топливозаправочными компаниями о бесперебойном обслуживании всех рейсов «ВИМ-Авиа». Перевозить пассажиров регулярных рейсов будут вплоть до 15 октября. Также СМИ сообщили, что «ВИМ-Авиа» получит от государства 500 миллионов рублей в качестве возврата НДС за третий квартал.