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17:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербург возьмется за освоение Арктики

Это должно привлечь в Северную столицу деньги.

Источник: Reuters

«Готовы сыграть ведущую роль»

Выход в Арктику — один из приоритетов для российского государства. Об этом говорят все — президент Владимир Путин, министры, депутаты Государственной думы.

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Не остается в стороне и Петербург. Накануне градоначальник Северной столицы Георгий Полтавченко заявил, что наш город готов стать передовиком в деле освоения арктических широт.

О готовности покорить Арктику губернатор рассказал на выездном совещании Ассоциации производителей оборудования «Новые технологии газовой отрасли» на Ижорских заводах. Эксперты обсуждали, какие технологические новинки город на Неве может предложить для разработки шельфовых и морских месторождений нефти. Георгий Полтавченко заверил, что Северной столице есть чем похвастать.

У нас имеются все необходимые ресурсы, огромный промышленный, образовательный, научно-исследовательский и кадровый потенциал. Мы готовы сыграть тут ведущую роль.
Георгий Полтавченко
Губернатор Санкт-Петербурга

Георгий Полтавченко перечислил несколько предприятий, которые готовые предложить свою продукцию. Это Научно-практический центр автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина, компании «Космос-Нефть-Газ» и «РусГазДобыча», морское бюро машиностроения «Малахит», Объединенные машиностроительные заводы…

— Список можно продолжить, — заметил градоначальник.

Плюсы для города

По словам экспертов, слова градоначальника с реальностью не расходятся. В принципе Петербург уже можно назвать лидером в освоении Арктики. Так сложилось исторически.

— По большому счету город на Неве является таким центром еще с дореволюционного времени, когда мы внесли свой вклад в строительство дороги на Мурманск, разведку месторождений, освоение Северного морского пути. Все предпосылки для формирования арктического кластера в Северной столице действительно есть, — сказал «КП» президент Национального исследовательского университета Высшая школа экономики в Петербурге Александр Ходачек.

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Ни для кого не секрет, что сейчас есть разработано множество государственных программ и документов, которые так или иначе связаны с Арктикой. Смею вас заверить, что слово «Петербург» звучит там очень часто.
Александр Ходачек
Президент Национального исследовательского университета Высшая школа экономики в Петербурге

При этом город на Неве поможет не только научными разработками, но и судостроением. Например, уже в этом сентябре на Балтийском заводе спустили на воду ледокол «Сибирь». Его планируется задействовать в западном районе Арктики.

— В убытке город не останется. Проекты привлекут в Петербург деньги из федерального бюджета, предприятия будут загружены заказами, и появятся новые рабочие места, — добавил Александр Ходачек.

Прямая речь

«Тринадцать-четырнадцать лет назад реализация многих проектов на континентальном шельфе казалась чем-то научно-фантастическим, но теперь она стала реальностью. Ситуация кардинально изменилась. Наши компании — например, «Газпром» и «Лукойл» — всерьез и по-крупному вышли в Арктику. Мы знаем об этой области и ее строении уже не по догадкам, а по серьезной геологической информации.

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Можно провести параллель с серединой XX века. Тогда стоял вопрос о том, а стоит ли вкладывать деньги в разработку нефтегазовых месторождений в пределах Западной Сибири.

И хорошо, что правительство решилось на этот шаг. В противном случае очень трудно сказать, что было бы с экономикой СССР в его последние годы и России сегодня. То же самое сейчас и с Арктикой. Как говорится, глаза боятся, а руки делают. Надо не трусить, а работать. Тогда мы победим.

(Алексей КОНТОРОВИЧ, председатель Научного Совета РАН по геологии и разработке нефтяных и газовых месторождений.).

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