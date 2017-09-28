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17:43 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

В Волгограде в выходные по городу проедет «Музейный экспресс»

30 сентября начнется третий тур проекта «Музейный экспресс». Смысл идеи — в объединении трех крупнейших государственных музеев региона в один туристический маршрут, сообщает ВДТВ.

Волгоградцы и гости города могут приобрести единый билет и в один день на комфортабельном автобусе можно будет проехать в Волгоградский областной краеведческий музей и его подразделение — Музей музыкальных инструментов Е. Н. Пушкина, Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова и историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта».

Начнётся музейное путешествие в 10:00. Первый пункт программы -посещение музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова. «Музейный экспресс» — это целый день, посвященный музеям, поскольку вся поездка займет 5−6 часов, ожидаются четыре познавательные остановки в лучших музеях города. Гостям представят жемчужины музейных коллекций.

Билеты — в кассе Волгоградского музея изобразительных искусств им. И. И. Машкова (пр. Ленина, 21) с 10:00 до 17:30 ежедневно.

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