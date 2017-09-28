В Волгограде в выходные по городу проедет «Музейный экспресс»

Волгоградцы и гости города могут приобрести единый билет и в один день на комфортабельном автобусе можно будет проехать в Волгоградский областной краеведческий музей и его подразделение — Музей музыкальных инструментов Е. Н. Пушкина, Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова и историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник «Старая Сарепта».