Мэрия назвала дату начала отопительного сезона в Воронеже
Тепло придёт в объекты социальной сферы, многоквартирные дома, административные и другие здания.
Тепло придёт в объекты социальной сферы, многоквартирные дома, административные и другие здания.
Отопительный сезон 2017−2018 года начнётся в Воронеже в понедельник, 2 октября. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Гусев. Об этом
Тепло придёт в объекты социальной сферы, многоквартирные дома, административные и другие здания, говорится в документе.