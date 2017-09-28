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17:33 (мск), источник: Вести - Воронеж

Мэрия назвала дату начала отопительного сезона в Воронеже

Тепло придёт в объекты социальной сферы, многоквартирные дома, административные и другие здания.

Источник: РИА "Новости"

Отопительный сезон 2017−2018 года начнётся в Воронеже в понедельник, 2 октября. Соответствующее постановление подписал мэр Александр Гусев. Об этом пресс-служба мэрии сообщила в четверг, 28 сентября.

Тепло придёт в объекты социальной сферы, многоквартирные дома, административные и другие здания, говорится в документе.

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