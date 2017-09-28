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17:30 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская модель попала на обложку журнала Harper`s Bazaar

Фотография белорусской модели Екатерины Доманьковой появилась на обложке таиландского Harper`s Bazaar. Также в журнале есть снимки из фотосессии в городском антураже.

Источник: БЕЛТА

28-летняя модель Екатерина Доманькова родилась в белорусской столице. Еще в 2004 году ее заметил директор одного из белорусских модельных агентств, буквально через два года девушка смогла завоевать титул «Супермодель мира». После этого Екатерина начала работать с различными всемирно известными брендами, например, Victoria’s Secret и Intimissimi.

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