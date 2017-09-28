Белорусская модель попала на обложку журнала Harper`s Bazaar

28-летняя модель Екатерина Доманькова родилась в белорусской столице. Еще в 2004 году ее заметил директор одного из белорусских модельных агентств, буквально через два года девушка смогла завоевать титул «Супермодель мира». После этого Екатерина начала работать с различными всемирно известными брендами, например, Victoria’s Secret и Intimissimi.