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17:53 (мск), источник: РИА Новости

В Москве в ближайшие дни может выпасть первый снег

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Москве в ближайшие дни может пойти первый мокрый снег, особенно ночью и утром, сообщила РИА Новости главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

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«Не исключено, что первые снежинки могут закружить в ближайшие дни, пятницу и субботу, когда у нас прогнозируются осадки», — сказала Макарова.

Температура для этого уже достаточно низкая, особенно ночью или в утренние часы. И если низкая температура совпадёт с осадками, то возможны первые снежинки. Но точно спрогнозировать такое сложно.
Марина Макарова
Главный специалист Гидрометцентра России

Бабье лето закончилось, и началась золотая осень. Погоду на следующей неделе будет определять антициклон, которому сопутствуют ветер, осадки и влажность.

«Но это ещё не зима, совершенно нормальное явление, когда волны тепла сменяются волнами холода. И если в предстоящие дни температура будет немного ниже нормы, это не страшно. Впереди обязательно ещё будут периоды потепления», — добавила Макарова.

В ближайшие дни ночью в Москве будет плюс 4-7 градусов, по области — 1-7. Днем в столице 8-11, в Подмосковье — 6-11 градусов.

В воскресенье облаков станет меньше, и ночью воздух в Москве остынет до нуля — плюс двух, по области — до минус трех — плюс двух. Днем максимальная температура в столице 8−10 градусов, в Подмосковье — 6−11. В начале новой недели погода существенно не изменится.

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