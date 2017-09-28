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17:18 (мск), источник: РИА Крым

В Москве презентовали проект «Крым в деталях»

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости (Крым). В Москве представили проект РИА Новости «Крым в деталях», который создан при поддержке Общественной палаты РФ и Российского фонда мира. В нем представлены мнения туристов и работников туротрасли об отдыхе на полуострове. Об этом рассказала глава комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом, член Координационного совета при президенте России по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 2012−2017 гг. Елена Сутормина.

Источник: РИА "Новости"

Проект «Крым в деталях» — это своего рода онлайн-путеводитель по полуострову. Помимо мнений экспертов, он рассказывает об интересных для отдыха местах. Ознакомиться с проектом можно на сайте РИА Новости.

«В Общественной палате мы отмечаем возросший интерес к внутреннему туризму в России. Крым здесь занимает особое и уникальное место. Цель нашего проекта — собрать мнения туристов, гидов и экспертов, подробные рассказы о природе, культуре, активном отдыхе, а также о том, как добраться на полуостров», — отметила Сутормина в ходе видеомоста Москва-Симферополь в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

По ее словам, в рамках проекта Общественная палата РФ уже выпустила брошюру, которая должна показать, что «Крым — это отдых не только в летний период, а круглогодично».

«Сейчас идут работы над новым проектом: в социальных сетях мы проводим опросы по Крыму. Позже полученную информацию представим онлайн в «России сегодня», — добавила Сутормина.

Член общественного совета при министерстве курортов и туризма РК, глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Пархоменко подчеркнула, что проект очень важен, потому что часто туристы имеют немного искаженное представление о полуострове.

За полтора года я проехала более 100 тысяч километров по Крыму, и с каждой поездкой я узнаю его все лучше. Но многие наши соотечественники не понимают, что такое Крым, считают, что это только Ялта, путают Симферополь с Севастополем.

В свою очередь замглавы комиссии по развитию инфраструктуры, взаимодействию с общественными советами, вопросам ЖКХ и экологии Общественной палаты Крыма Вячеслав Мартынов обратил внимание на то, что в этот курортный сезон отдых на полуострове пользовался спросом.

«В это году запустили лайнера “Князь Владимир”, который перевез за сезон 4000 человек. Кроме того, на границе с Украиной (наблюдались — ред.) многочасовые километровые очереди, но люди все равно приехали в Крым, убедились, что у нас никто не голодает, сезон в разгаре. Я надеюсь, они уехали с позитивными эмоциями. В этом году также была насыщенная событийная программа», — перечислил Мартынов.

Некоторые спикеры поделились в ходе видеомоста своими впечатлениями от поездки в Крым. Например, тревел-блогер Иван Грушевский рассказал о путешествии по полуострову на мотоцикле. «Я не был в Крыму с детства, и в этот раз был приятно удивлен. Я посетил Ялту, увидел, что там действительно чистая вода, пляжи. Единственная проблема, которая меня подстерегала, — связь. Во всем остальном это был прекрасный отдых», — сообщил он.

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