В Ростовской области проведут вакцинацию диких животных от бешенства
На территории Ростовской области ветеринары начали раскладывать вакцины для иммунизации диких плотоядных животных против бешенства.
На территории Ростовской области ветеринары начали раскладывать вакцины для иммунизации диких плотоядных животных против бешенства.
До наступления заморозков в местах обитания и прохода лис, волков и шакалов планируют разложить порядка 270 тысяч доз препарата для оральной иммунизации. Об этом сообщает
«Вакцины в виде съедобных брикетов будут разложены на территориях лесных массивов и охотничьих угодий области, а также в черте городов в местах скопления безнадзорных животных. Брикеты массой 30 грамм изготовлены из продуктов со специфическим, привлекательным для плотоядных животных запахом. Внутри приманок спрятаны ампулы с препаратом», — рассказал директор Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных Владимир Жилин.
Иммунитет у зверя, съевшего брикет с препаратом, вырабатывается не менее чем на 12 месяцев. Поедаемость оральной вакцины, по подсчетам ветеринарных врачей, составляет до 99%. С января по сентябрь 2017 года на территории Ростовской области выявлено 14 случаев бешенства среди животных, за аналогичный период 2016 года — 23.