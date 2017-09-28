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17:23 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области проведут вакцинацию диких животных от бешенства

На территории Ростовской области ветеринары начали раскладывать вакцины для иммунизации диких плотоядных животных против бешенства.

До наступления заморозков в местах обитания и прохода лис, волков и шакалов планируют разложить порядка 270 тысяч доз препарата для оральной иммунизации. Об этом сообщает пресс-центр Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

«Вакцины в виде съедобных брикетов будут разложены на территориях лесных массивов и охотничьих угодий области, а также в черте городов в местах скопления безнадзорных животных. Брикеты массой 30 грамм изготовлены из продуктов со специфическим, привлекательным для плотоядных животных запахом. Внутри приманок спрятаны ампулы с препаратом», — рассказал директор Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных Владимир Жилин.

Иммунитет у зверя, съевшего брикет с препаратом, вырабатывается не менее чем на 12 месяцев. Поедаемость оральной вакцины, по подсчетам ветеринарных врачей, составляет до 99%. С января по сентябрь 2017 года на территории Ростовской области выявлено 14 случаев бешенства среди животных, за аналогичный период 2016 года — 23.

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