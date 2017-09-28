В Ростовской области проведут вакцинацию диких животных от бешенства

До наступления заморозков в местах обитания и прохода лис, волков и шакалов планируют разложить порядка 270 тысяч доз препарата для оральной иммунизации. Об этом сообщает пресс-центр Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных.

«Вакцины в виде съедобных брикетов будут разложены на территориях лесных массивов и охотничьих угодий области, а также в черте городов в местах скопления безнадзорных животных. Брикеты массой 30 грамм изготовлены из продуктов со специфическим, привлекательным для плотоядных животных запахом. Внутри приманок спрятаны ампулы с препаратом», — рассказал директор Ростовской областной станции по борьбе с болезнями животных Владимир Жилин.