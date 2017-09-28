Движение транспорта будет закрыто по ул. Рождественской в Нижнем Новгороде 29 сентября

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, с 12:00 до 18:00 в пятницу движение по ул. Рождественской — на участке от пер. Вахитова до пер. Городецкого — будет организовано в объезд пл. Маркина, где будет проходить культурно-массовое мероприятие.

Кроме того, с 22:00 28 сентября до 22:00 29 сентября будет запрещена парковка транспорта в зоне проведения мероприятий.

«Центр организации дорожного движения совместно с отделом ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду организует перемещение транспортных средств, припаркованных в зоне проведения мероприятий», — предупредила горадминистрация.