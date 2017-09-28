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18:17 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Движение транспорта будет закрыто по ул. Рождественской в Нижнем Новгороде 29 сентября

Движение транспорта по ул. Рождественской в Нижнем Новгороде будет закрыто 29 сентября 2017 года из-за проведения фестиваля «Позитивный Нижний». Об этом пресс-служба горадминистрации сообщила 28 сентября.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, с 12:00 до 18:00 в пятницу движение по ул. Рождественской — на участке от пер. Вахитова до пер. Городецкого — будет организовано в объезд пл. Маркина, где будет проходить культурно-массовое мероприятие.

Кроме того, с 22:00 28 сентября до 22:00 29 сентября будет запрещена парковка транспорта в зоне проведения мероприятий.

«Центр организации дорожного движения совместно с отделом ГИБДД УМВД России по Нижнему Новгороду организует перемещение транспортных средств, припаркованных в зоне проведения мероприятий», — предупредила горадминистрация.

Ранее сообщалось, что патриотический марафон «Мой Нижний» будет проходить с 11:00 до 19:00 29 сентября в Нижнем Новгороде, в частности, на пл. Маркина. Кроме того, на вечер 29 сентября был заявлен митинг с участием Алексея Навального, митинг не согласован.

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