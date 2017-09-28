Акция «Чистый лес» пройдет в Беларуси 7 октября

Министерство призывает всех неравнодушных жителей страны объединить усилия и внести свою лепту в наведение порядка: благоустроить лесной фонд, прилегающую к своим населенным пунктам территорию. Стать участником акции может каждый желающий. Для этого достаточно обратиться в любое лесничество и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу. Организации Минлесхоза обеспечат всех участников мероприятия необходимым инвентарем.

В пресс-службе отметили, что организации Минлесхоза ежегодно направляют значительные силы и средства на работы по наведению порядка в лесном фонде. Но проблема несанкционированных свалок строительных и бытовых отходов, других посторонних предметов в лесах, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, вокруг населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов, на площадках отдыха и автостоянках по-прежнему остается актуальной. В связи с этим и проводится акция «Чистый лес». Ее основная цель — привлечь внимание общественности к необходимости бережно относиться к лесу и не засорять его.