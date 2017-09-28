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17:30 (мск), источник: БЕЛТА

Акция «Чистый лес» пройдет в Беларуси 7 октября

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акция «Чистый лес» пройдет в Беларуси 7 октября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Министерство призывает всех неравнодушных жителей страны объединить усилия и внести свою лепту в наведение порядка: благоустроить лесной фонд, прилегающую к своим населенным пунктам территорию. Стать участником акции может каждый желающий. Для этого достаточно обратиться в любое лесничество и заявить о своем желании помочь в наведении порядка в лесу. Организации Минлесхоза обеспечат всех участников мероприятия необходимым инвентарем.

В пресс-службе отметили, что организации Минлесхоза ежегодно направляют значительные силы и средства на работы по наведению порядка в лесном фонде. Но проблема несанкционированных свалок строительных и бытовых отходов, других посторонних предметов в лесах, примыкающих к автомобильным и железным дорогам, вокруг населенных пунктов, садоводческих товариществ и дачных кооперативов, на площадках отдыха и автостоянках по-прежнему остается актуальной. В связи с этим и проводится акция «Чистый лес». Ее основная цель — привлечь внимание общественности к необходимости бережно относиться к лесу и не засорять его.

Акция «Чистый лес» в Беларуси стала уже традиционной. Впервые она была проведена в 2010 году, и с тех пор ее участниками стали десятки тысяч добровольцев. Мероприятие состоится по инициативе Министерства лесного хозяйства и активно поддерживается местными исполнительными органами власти, государственными, общественными и коммерческими организациями, школами, высшими учебными заведениями.

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