Улицу Сыганак перекроют в Астане

«В связи с проведением работ по переносу инженерных сетей (в рамках строительства линии ЛРТ) по ул. Сыганак на участке от пр. Кабанбай батыра до ул. Сауран с 22.00 часов 28 сентября т.г. по 08.00 часов 28 октября т.г. движение траснспортных средств будет ограничено частично», — говорится в сообщении.



Жителям и гостям столицы рекомендуется заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуации на дорогах города.