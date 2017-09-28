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17:30 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимский театр «Нур» готовит полуабсурдный спектакль «Женщина из прошлого»

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Уфимский татарский театр «Нур» готовит новую премьеру — спектакль «Женщина из прошлого». Премьерные показы состоятся 29 и 30 сентября в малом зале театра. В основе экспериментального спектакля — пьеса немецкого драматурга Роланда Шиммельпфеннига.

Любовная история с окраской детектива и психологического триллера, за текстом которой скрыты глобальных и масштабные идеи. Автор перевода на русский язык Алла Рыбикова дает отсылку к мифологической основе античной истории Медеи. Режиссер-постановщик Байрас Ибрагимов прочитал в этой истории многие проблемы сегодняшнего общества.

Пьеса «Женщина из прошлого» в России ставилась всего пару раз и то в антрепризных театрах, хотя в мире она пользуется популярностью. Роланд Шиммельпфенниг — автор около 30 мастерски написанных произведений. Их неординарность — в особых художественных методах, основоположником которых он сам и является, например, калейдоскопизм.

«В нашем спектакле это ярко выражено, на калейдоскопизме построена вся конструкция — события протекают в хронологических кусочках: то в настоящем, то, повторяясь и возвращаясь, в прошлом. Еще одной интересной и непривычной стороной спектакля является то, что автор убрал ненужные бытовые детали. При этом опять произошло уплотнение содержания, идеи», — говорит завлит театра «Нур» Гульнур Усманова.

В главной роли роковой женщины — Ирина Ганиева. Очень интересны и работы других, известных зрителю своим высоким мастерством артистов — Зухры Шарафутдиновой и Айсылу Гумеровой.

Ильшат Салаватов, исполняющий образ юноши Анди поделился своими впечатлениями от работы над спектаклем: «Спектакль немного напоминает кино. Хотя это и не кино. Пьеса полуабсурдная, ситуации небытовые — актерские оценки, соответственно, такие же, гротесковые».

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