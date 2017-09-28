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17:54 (мск), источник: Клопс.ru

Региональные власти подарили двух собак многодетной семье из Советска

Глава регионального министерства социальной политики Анжелика Майстер подарила двух собак многодетной семье Хрипунковых из Советска, сообщает пресс-служба правительства по Калининградской области.

Майстер поздравила с днем рождения 13-летнего Серёжу Хрипункова, который долгое время мечтал о собаке, и вручила ему щенка самоеда по кличке Ассоль. Чтобы не обделять вниманием остальных других детей, им также подготовили подарок — еще одну собаку, бивера-йоркширского терьера Барби.

В мае этого года супруги усыновили семерых детей, от которых отказались приёмные родители в Москве. Сейчас у Татьяны Александровны и Сергея Николаевича 22 ребенка. Четырнадцать из них — несовершеннолетние, остальные уже взрослые и живут самостоятельно. Семья живёт в предоставленном трёхэтажном доме. Им подарили бытовую технику и помогли завершить ремонт.

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