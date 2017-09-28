Региональные власти подарили двух собак многодетной семье из Советска
Глава регионального министерства социальной политики Анжелика Майстер подарила двух собак многодетной семье Хрипунковых из Советска, сообщает
Глава регионального министерства социальной политики Анжелика Майстер подарила двух собак многодетной семье Хрипунковых из Советска, сообщает
Майстер поздравила с днем рождения 13-летнего Серёжу Хрипункова, который долгое время мечтал о собаке, и вручила ему щенка самоеда по кличке Ассоль. Чтобы не обделять вниманием остальных других детей, им также подготовили подарок — еще одну собаку,
В мае этого года супруги усыновили семерых детей, от которых отказались приёмные родители в Москве. Сейчас у Татьяны Александровны и Сергея Николаевича 22 ребенка. Четырнадцать из них — несовершеннолетние, остальные уже взрослые и живут самостоятельно. Семья живёт в предоставленном трёхэтажном доме. Им подарили бытовую технику и помогли завершить ремонт.