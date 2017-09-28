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18:41 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Телеведущая Елена Летучая проведет лекцию в Воронеже

Мероприятие состоится 3 октября.

Открытая лекция тележурналиста Елены Летучей пройдет в концертном зале Воронежского экономико-правового института во вторник, 3 октября. Мероприятие начнется в 15:00, сообщили организаторы.

Елена Летучая расскажет воронежцам о современных медиаформатах, о том, как реализовать собственную идею на телевидении, радио или в печатных СМИ. Кроме того, ведущая поделится опытом, как успешно конкурировать с блогерами и пользователями соцсетей.

Лекция подойдет как для молодых журналистов, так и для фотографов, операторов, теле- и радио-ведущих и медиаменеджеров. Для посещения лекции необходимо предварительно зарегистрироваться. Подробную информацию можно узнать на официальном сайте организаторов.

Мероприятие организовано в рамках проекта о современной журналистике MediaChallenge, в рамках которого состоится серия открытых лекций и мастер-классов от медиапрофессионалов. Большинство лекций пройдет не в Москве, а в регионах.

Елена Летучая — тележурналист, телеведущая, продюсер, двукратный лауреат национальной телевизионной премии ТЭФИ. В 2014 году Елена Летучая стала ведущей программы «Ревизорро», проверяющей качество услуг, которые оказывают российские рестораны, ночные клубы и отели. В настоящее время Елена Летучая возглавляет собственную мастерскую на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания «Останкино», который окончила семь лет назад.

Контекст

Съемочная группа «Ревизорро» вместе с Еленой Летучей посетила воронежские общепиты и гостиницы в 2015 году. В 2016 году воронежские заведения проверила другая ведущая — экс-солистка ВИА «Гра» Ольга Романовская.

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