Телеведущая Елена Летучая проведет лекцию в Воронеже
Мероприятие состоится 3 октября.
Мероприятие состоится 3 октября.
Открытая лекция тележурналиста Елены Летучей пройдет в концертном зале Воронежского
Елена Летучая расскажет воронежцам о современных медиаформатах, о том, как реализовать собственную идею на телевидении, радио или в печатных СМИ. Кроме того, ведущая поделится опытом, как успешно конкурировать с блогерами и пользователями соцсетей.
Лекция подойдет как для молодых журналистов, так и для фотографов, операторов, теле- и
Мероприятие организовано в рамках проекта о современной журналистике MediaChallenge, в рамках которого состоится серия открытых лекций и
Елена Летучая — тележурналист, телеведущая, продюсер, двукратный лауреат национальной телевизионной премии ТЭФИ. В 2014 году Елена Летучая стала ведущей программы «Ревизорро», проверяющей качество услуг, которые оказывают российские рестораны, ночные клубы и отели. В настоящее время Елена Летучая возглавляет собственную мастерскую на факультете журналистики Московского института телевидения и радиовещания «Останкино», который окончила семь лет назад.
Контекст
Съемочная группа «Ревизорро» вместе с Еленой Летучей посетила воронежские общепиты и гостиницы в 2015 году. В 2016 году воронежские заведения проверила другая ведущая —