В Уфе на весь день перекроют часть улицы Менделеева

Ремонт дорожного полотна проводитсяв рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
«Закрытие движения всех видов транспорта необходимо для того, чтобы полностью прошел процесс полимеризации асфальта. Асфальт должен остыть до температуры, которая будет ниже температуры плавления битума. Это позволит избежать образования колейности на вновь уложенном асфальте и добиться высокого качества дорожного покрытия», — сообщает городская администрация.
Городские службы призывают жителей Уфы проявить понимание и терпение в период проведения ремонта дорог, пользоваться интерактивными сервисами, заранее выбирать альтернативные маршруты движения.