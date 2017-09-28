В Уфе на весь день перекроют часть улицы Менделеева

В Уфе на весь день перекроют часть улицы Менделеева

УФА, 28 сен 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В Уфе 29 сентября на весь день перекроют часть улицы Менделеева. В связи с капитальным ремонтом с 08.00 до 23.00 часов будет закрыто движение транспорта на участке от ул. Кавказская до ул. Караидельская.