Застрявших на Керченской паромной переправе из-за шторма людей селят в поезда

Керченская паромная переправа парализована уже почти 70 часов. По обе стороны пролива в очереди стоят более 3 тысяч транспортных средств и тысячи пассажиров — и это количество с каждым часом увеличивается.

Уже четыре зала ожидания на крымской стороне переправы, рассчитанные на тысячу человек, почти заполнены. При этом четвертый зал ожидания, вместимостью в 100 человек, расконсервировали совсем недавно, он поделен на две части — в одной разместили женщин с детьми, в другой — стариков и инвалидов.

Кроме того, в порт «Керчь» пригнали поезд. Людям выделили 10 плацкартных вагонов.

— В них уже размещены более 500 человек. Естественно, нахождение в поездах бесплатное. «Морская дирекция» совместно с МЧС и администрацией Керчи продолжают бесплатную раздачу горячего питания и напитков, предоставляются пледы и раскладушки, — рассказали «Комсомольской правде» -Крым в «Морской дирекции».

«ЕСЛИ БЫ ПРЕДУПРЕДИЛИ, МЫ БЫ НЕ ПОЕХАЛИ».

Вологжанин Алексей томится в отстойнике «Крым» с утра 26 сентября.

— Мы приехали в Крым в командировку на машине, на обратном пути застряли — ждем в очереди. Сами мы из Вологды — и после переправы нам ехать еще 2 тысячи километров, — рассказал «Комсомольской правде» — «Крым» Алексей. — В основном, люди спокойные, с пониманием относятся к ситуации. Нас кормят — вчера раздавали кашу, гречку и пшено, кажется. Раздают горячее питание. Отстойник, где мы находимся охраняет полиция. Цены тоже в принципе адекватные — никто не завышает в 2−3 раза из-за закрытия.

По словам Алексея, единственное, что вызывает массовое недовольство среди пассажиров, — это то, что перевозчики не предупреждают людей заранее о шторме. Привозят автобусами, разворачиваются и уезжают.

— Многие, с кем я общался, сказали, что не поехали бы на переправу, если бы их на автостанции предупредили, что переправа закрыта, — сказал Алексей.

КОГДА ОТКРОЮТ ПЕРЕПРАВУ.

Этот вопрос терзает тысячи измученных пассажиров на переправе. Начальник крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая однозначно ответила «Комсомольской правде» — Крым на этот животрепещущий вопрос — погода позволит возобновить паромное сообщение лишь утром 30 сентября.

— По нашим прогнозам, паромная переправа начнет свою работу в субботу утром. До субботы по-прежнему сохранится сильный северо-восточный ветер 22−27 метров в секунду. В субботу ожидается ослабление ветра — до 10−15 метров в секунду, — уверенно сказала специалист.

Более оптимистичный прогноз нам дали в «Морской дирекции». По их данным, переправа откроется уже сегодня вечером.

— Учитывая наши данные и опыт, паромы начнут курсировать к вечеру. Но, конечно, нужно ориентироваться по фактической погоде, 100% вероятность никто не даст, — подчеркнули в «Морской дирекции».

Оператор советует следить за оперативной обстановкой на переправе на сайте компании, а также по телефону: 8 (989) 299−42−60 , и отложить поездку через Керченский пролив.

КСТАТИ.