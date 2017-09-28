Новые автобусные маршруты появятся в Нижнем Новгороде с 1 октября

Хотя, в соответствии с законодательством, победитель открытого конкурса обязан вывести подвижной состав на линии в течение 60 дней со дня подведения итогов конкурса, как и победители двух предыдущих конкурсов, руководство ООО «Автолигатранс-НН» решило начать работу на новых маршрутах сразу, как только закончатся все необходимые для этого процедуры, такие как осмотр и проверка автопарка.