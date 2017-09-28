Новые автобусные маршруты появятся в Нижнем Новгороде с 1 октября
Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, с 1 октября заработают три новых автобусных маршрута по нерегулируемым тарифам.
Как сообщает управление по работе со СМИ горадминистрации, с 1 октября заработают три новых автобусных маршрута по нерегулируемым тарифам.
В частности, это маршруты № 74 «Улица Долгополова- микрорайон Верхние Печеры», № 82 «Автовокзал Щербинки -улица Усилова», № 91 «Поселок Черепичный -улица Долгополова».
Напомним, ООО «Автолигатранс-НН» стало победителем конкурса на право осуществления трех маршрутов в верхней части Нижнего Новгорода.
Хотя, в соответствии с законодательством, победитель открытого конкурса обязан вывести подвижной состав на линии в течение 60 дней со дня подведения итогов конкурса, как и победители двух предыдущих конкурсов, руководство ООО «Автолигатранс-НН» решило начать работу на новых маршрутах сразу, как только закончатся все необходимые для этого процедуры, такие как осмотр и проверка автопарка.
«Если на конкурс необходимо предоставить только документацию о наличии новых автобусов, то перед выходом на линию перевозчик обязан показать их все», — подчеркнули в департаменте транспорта и связи города.
Ранее сообщалось, что суд отказал в удовлетворении иска перевозчиков о признании незаконными двух предыдущих торгов на 9 пассажирских маршрутов в Нижнем Новгороде.