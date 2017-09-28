Штормовое предупреждение из-за осадков, мороза и ветра объявили синоптики в пяти областях
Прогноз погоды на пятницу, 29 сентября, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
Прогноз погоды на пятницу, 29 сентября, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».
Штормовое предупреждение объявили синоптики в пяти областях Казахстана: в
В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 0 до 2 градусов тепла, днём воздух прогреется лишь до 5−7 градусов.
В Алматы переменная облачность, ночью и днём возможен дождь, переходящий в снег. Температура ночью составит 4−6 тепла, днём от 12 до 14 градусов по Цельсию.
В Акмолинской области 29 сентября переменная облачность, местами ожидается туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днём от 3 до 8 тепла.
На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура 0−5 градусов тепла, днём столбик термометра поднимется до 5−10 градусов.
В Алматинской области переменная облачность, ночью и днём дождь, переходящий в снег. Местами ожидается усиление ветра 15−20, порывы до 23−28 м/с. Температура ночью от 2 до 7 тепла, днём 10−15 тепла.
В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью 3−8 тепла, днём воздух прогреется до 11−16 градусов.
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В Жамбылской области переменная облачность, местами дождь с переходом в снег, ожидается ветер 15−20, порывы до 23−28 м/с. Температура ночью составит от 2 до 7 тепла, местами ожидается 3 мороза. Дневная температура по области 9−14 градусов.
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На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью и днём дождь, местами переходящий в снег. Местами ожидается туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, днём 2−7 градусов тепла.
В Костанайской области переменная облачность, без осадков, местами усилится ветер до 15−20 м/с. Температура ночью 2−7 мороза, днём 3−8 со знаком плюс.
Ясная погода без осадков ожидается в Кызылординской области. Температура воздуха ночью составит 1−6 тепла, местами понижение до 3 мороза, днём столбик термометра поднимется до 10−15.
На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 5−10 тепла, днём столбик термометра поднимется до 15−20 градусов.
В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днём дождь, переходящий в снег. Температура воздуха составит ночью 0−5 градусов мороза, днём воздух прогреется до 3−8 тепла.
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