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18:27 (мск), источник: Informburo.kz

Штормовое предупреждение из-за осадков, мороза и ветра объявили синоптики в пяти областях

Прогноз погоды на пятницу, 29 сентября, по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 45% 757 мм рт. ст. 9 м/с
Источник: Informburo.kz

Штормовое предупреждение объявили синоптики в пяти областях Казахстана: в Южно-Казахстанской, Кызылординской, Жамбылской, Алматинской и Восточно-Казахстанской областях. Там пройдут осадки — дождь с переходом в мокрый снег, ожидается сильный ветер и мороз в ночные часы до -3.

В Астане ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 0 до 2 градусов тепла, днём воздух прогреется лишь до 5−7 градусов.

В Алматы переменная облачность, ночью и днём возможен дождь, переходящий в снег. Температура ночью составит 4−6 тепла, днём от 12 до 14 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 29 сентября переменная облачность, местами ожидается туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2 до 7 градусов мороза, днём от 3 до 8 тепла.

На территории Актюбинской области переменная облачность, без осадков. Ночная температура 0−5 градусов тепла, днём столбик термометра поднимется до 5−10 градусов.

В Алматинской области переменная облачность, ночью и днём дождь, переходящий в снег. Местами ожидается усиление ветра 15−20, порывы до 23−28 м/с. Температура ночью от 2 до 7 тепла, днём 10−15 тепла.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью 3−8 тепла, днём воздух прогреется до 11−16 градусов.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, местами ожидается усиление ветра 15−20, порывы до 23−28 м/с. Ночью дождь со снегом, днём дождь. Температура воздуха ночью 0−5 градусов тепла. Днём 5−10 тепла.

В Жамбылской области переменная облачность, местами дождь с переходом в снег, ожидается ветер 15−20, порывы до 23−28 м/с. Температура ночью составит от 2 до 7 тепла, местами ожидается 3 мороза. Дневная температура по области 9−14 градусов.

В Западно-Казахстанской области 29 сентября переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от 0 до 5 тепла, днём 5−10 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области переменная облачность, ночью и днём дождь, местами переходящий в снег. Местами ожидается туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 1−6 тепла, днём 2−7 градусов тепла.

В Костанайской области переменная облачность, без осадков, местами усилится ветер до 15−20 м/с. Температура ночью 2−7 мороза, днём 3−8 со знаком плюс.

Ясная погода без осадков ожидается в Кызылординской области. Температура воздуха ночью составит 1−6 тепла, местами понижение до 3 мороза, днём столбик термометра поднимется до 10−15.

На территории Мангистауской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит 5−10 тепла, днём столбик термометра поднимется до 15−20 градусов.

В Павлодарской области переменная облачность, ночью и днём дождь, переходящий в снег. Температура воздуха составит ночью 0−5 градусов мороза, днём воздух прогреется до 3−8 тепла.

В Северо-Казахстанской области переменная облачность, без осадков, местами ожидается туман, усиление ветра до 15−20 м/с. Ночью температура воздуха составит 2−7 мороза, днём от 5 до 10 градусов тепла.

В Южно-Казахстанской области переменная облачность, ночью дождь, переходящий в снег, туман. Местами ожидается ветер до 15−20, порывы до 23−28 м/с. Ночью от 2 до 7 градусов тепла, в горных районах до -3 мороза, днём 13−18 тепла.

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