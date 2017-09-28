Оргеевская гимназия выплатит ученице компенсацию
Суд Оргеева обязал гимназию «Михай Еминеску» выплатить около 12 тысяч леев компенсации за психическое насилие над ученицей.
Суд Оргеева обязал гимназию «Михай Еминеску» выплатить около 12 тысяч леев компенсации за психическое насилие над ученицей.
В начале прошлого года мать ученицы начала судебный процесс, в котором заявила о нарушениях прав своего ребенка.
— Моя дочь стала объектом многочисленных злоупотреблений со стороны классного руководителя. Среди прочего, ученица была избита и унижена перед всем классом, — заявила женщина.
Главное управление просвещения Оргеева установило, что ученице была поставлена неудовлетворительная оценка в день, когда она отсутствовала на уроке.
Сотрудники службы психологической помощи, которые работали с девочкой в течение недели, сообщили, что у несовершеннолетней присутствуют все признаки жертвы насилия.
Мать перевела девочку в другое образовательное учреждение в Оргееве и подала в суд на гимназию. Она потребовала возмещения морального ущерба в размере 50 тысяч леев. Суд посчитал, что обвинения в физическом насилии не были доказаны, так как другие учащиеся не подтвердили эти факты. Был отклонен и довод истца о дискриминации и преследовании несовершеннолетней.
Тем не менее, суд постановил взыскать со счета гимназии «Михай Эминеску» 8000 леев в качестве морального ущерба и 4000 леев — как компенсацию расходов на юридическую помощь.