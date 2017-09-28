Оргеевская гимназия выплатит ученице компенсацию

Источник: Noi.md

В начале прошлого года мать ученицы начала судебный процесс, в котором заявила о нарушениях прав своего ребенка.

— Моя дочь стала объектом многочисленных злоупотреблений со стороны классного руководителя. Среди прочего, ученица была избита и унижена перед всем классом, — заявила женщина.

Главное управление просвещения Оргеева установило, что ученице была поставлена неудовлетворительная оценка в день, когда она отсутствовала на уроке.

Сотрудники службы психологической помощи, которые работали с девочкой в течение недели, сообщили, что у несовершеннолетней присутствуют все признаки жертвы насилия.

Мать перевела девочку в другое образовательное учреждение в Оргееве и подала в суд на гимназию. Она потребовала возмещения морального ущерба в размере 50 тысяч леев. Суд посчитал, что обвинения в физическом насилии не были доказаны, так как другие учащиеся не подтвердили эти факты. Был отклонен и довод истца о дискриминации и преследовании несовершеннолетней.