Средняя зарплата за август возросла во всех областях Беларуси

Так, средняя заработная плата работников Минска в августе составила Br1 138,3 (в июле — Br1 141,3). Минск традиционно лидирует в Беларуси по уровню средней заработной платы — в августе этот показатель был в 1,35 раза выше среднереспубликанского.

На второй позиции — Минская область, где средняя зарплата в августе повысилась до Вr886,8 (в июле она была Вr841,4), на третьей позиции — Гомельская область (соответственно Br761 и Br741,1). Средний августовский заработок в Гродненской области равнялся Br735,9 (в июле — Вr717,4), в Брестской области — Br733,8 (в июле — Вr717,9), в Могилевской области — Br723,9 (в июле — Br709), в Витебской области — Br714,3 (в июле — Br702).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-августе 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года возросла на 2,8%. Самый высокий рост реальной зарплаты отмечен в Минской области (на 6,3%), а в Витебской области этот показатель наименьший (на 2,6%).