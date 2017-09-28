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19:29 (мск), источник: БЕЛТА

Средняя зарплата за август возросла во всех областях Беларуси

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата за август текущего года возросла во всех областях Беларуси, а в Минске — незначительно снизилась, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный статистический комитет.

Так, средняя заработная плата работников Минска в августе составила Br1 138,3 (в июле — Br1 141,3). Минск традиционно лидирует в Беларуси по уровню средней заработной платы — в августе этот показатель был в 1,35 раза выше среднереспубликанского.

На второй позиции — Минская область, где средняя зарплата в августе повысилась до Вr886,8 (в июле она была Вr841,4), на третьей позиции — Гомельская область (соответственно Br761 и Br741,1). Средний августовский заработок в Гродненской области равнялся Br735,9 (в июле — Вr717,4), в Брестской области — Br733,8 (в июле — Вr717,9), в Могилевской области — Br723,9 (в июле — Br709), в Витебской области — Br714,3 (в июле — Br702).

В целом по республике реальная заработная плата (заработная плата, рассчитанная с учетом роста потребительских цен на товары и услуги) в январе-августе 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года возросла на 2,8%. Самый высокий рост реальной зарплаты отмечен в Минской области (на 6,3%), а в Витебской области этот показатель наименьший (на 2,6%).

Как уже сообщалось, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников организаций Беларуси (без микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) в январе-августе текущего года составила Br784,5. Средняя зарплата в августе достигла Br844,4 — на Br16,9, или на 2% больше, чем в июле 2017 года.

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