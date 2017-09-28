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21:07 (мск), источник: Sputnik

Филиал Университета Вебстер в Ташкенте откроется уже в 2018 году

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik. Американский университет Вебстер примет первых студентов уже в будущем году, заявил исполняющий обязанности министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Шерзод Шерматов.

Источник: Sputnik

«Это один из глобальных университетов, которые имеют очень много филиалов по всему миру. Когда они открывают филиал в Узбекистане, то делают это с намерением не только покрыть рынок республики, но и для того, чтобы сделать его региональным образовательным хабом. То есть этот филиал будет открыт и для привлечения студентов сопредельных государств», — рассказал Шерматов.

Соглашение об открытии филиала университета в столице было подписано в рамках визита Шавката Мирзиёева в США. Тогда стороны заявили, что этот филиал станет первым в странах СНГ полноценным филиалом американского высшего учебного заведения.

Университет Вебстера является одним из старейших в США, он был учрежден в Сен-Льюисе (штат Миссури) в 1915 году. На сегодняшний день этот вуз имеет более 100 кампусов в 7 странах мира, а у себя на родине отнесен обозревателями Forbes к числу ведущих колледжей в сфере бизнес-образования.

Напомним, что в будущем году в Узбекистане также планируется открыть филиал Национального исследовательского технологического университета МИСиС (Московский институт стали и сплавов). Он будет работать на базе одного из бывших государственных лицеев в Алмалыке (город в Ташкентской области).

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