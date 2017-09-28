Филиал Университета Вебстер в Ташкенте откроется уже в 2018 году

Источник: Sputnik

«Это один из глобальных университетов, которые имеют очень много филиалов по всему миру. Когда они открывают филиал в Узбекистане, то делают это с намерением не только покрыть рынок республики, но и для того, чтобы сделать его региональным образовательным хабом. То есть этот филиал будет открыт и для привлечения студентов сопредельных государств», — рассказал Шерматов.

Соглашение об открытии филиала университета в столице было подписано в рамках визита Шавката Мирзиёева в США. Тогда стороны заявили, что этот филиал станет первым в странах СНГ полноценным филиалом американского высшего учебного заведения.

Университет Вебстера является одним из старейших в США, он был учрежден в Сен-Льюисе (штат Миссури) в 1915 году. На сегодняшний день этот вуз имеет более 100 кампусов в 7 странах мира, а у себя на родине отнесен обозревателями Forbes к числу ведущих колледжей в сфере бизнес-образования.