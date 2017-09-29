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09:43 (мск), источник: РИА "Воронеж"

«Горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ откроют в Воронежской области

Врачи будут консультировать жителей до 16 октября.

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области запустит «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ в понедельник, 2 октября. Жители региона будут получать бесплатные консультации врачей до 16 октября.

«Горячая линия» будет работать в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:45). Специалисты расскажут о том, где и как сделать прививку, можно ли совмещать ее с другими прививками и как правильно носить маски и как уберечь детей в эпидсезон.

Задать вопрос специалисту можно по бесплатному номеру 8 800 700 92 84. Также горожане могут позвонить по телефонам «горячих линий» территориальных отделов управления, которые указаны на официальном сайте ведомства.

Контекст

К медикам в период с 18 по 24 сентября 2017 года с гриппом и ОРВИ обратилось 8,3 тыс. жителей Воронежской области, в том числе более 5,5 тыс. детей. За неделю до этого пациентов было на 34,7% меньше — около 6 тыс. человек.

Эпидемическая ситуация в городе и области соответствует сезонному уровню. Специалисты напомнили, что самый надежный способ защиты от гриппа — вакцинация. Она провоцирует иммунную систему организма на борьбу с инфекцией. При прививке частицы вируса попадают в организм — они не могут размножаться и вызывать заболевания, однако клетки иммунной системы начинают продуцировать антитела. Человек при этом не чувствует симптомов болезни. Когда же в организм попадает болезнетворный вирус, времени для выработки антител уже не требуется, поэтому болезнь не развивается. Самый благоприятный период для вакцинации — с сентября по ноябрь.

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