«Горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ откроют в Воронежской области

Управление Роспотребнадзора по Воронежской области запустит «горячую линию» по профилактике гриппа и ОРВИ в понедельник, 2 октября. Жители региона будут получать бесплатные консультации врачей до 16 октября.

«Горячая линия» будет работать в рабочие дни с 10:00 до 17:00 (перерыв с 12:00 до 12:45). Специалисты расскажут о том, где и как сделать прививку, можно ли совмещать ее с другими прививками и как правильно носить маски и как уберечь детей в эпидсезон.

Задать вопрос специалисту можно по бесплатному номеру 8 800 700 92 84. Также горожане могут позвонить по телефонам «горячих линий» территориальных отделов управления, которые указаны на официальном сайте ведомства.

Контекст

К медикам в период с 18 по 24 сентября 2017 года с гриппом и ОРВИ обратилось 8,3 тыс. жителей Воронежской области, в том числе более 5,5 тыс. детей. За неделю до этого пациентов было на 34,7% меньше — около 6 тыс. человек.